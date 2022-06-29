حقق أمنيته وعاد حيث تألق.. لوكاكو إلى إنتر من تشيلسي

خلال كل مسيرته الاحترافية الطويلة لم يعرف روميلو لوكاكو نجاحا مدويا مثل ذلك الذي عرفه مع إنتر ميلان والآن عاد إلى الأفاعي ليحقق أمنيته.

وأعلن إنتر اليوم الأربعاء رسميا ضم لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من تشيلسي دون وجود أي بند لأحقية الشراء بعد ذلك.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الإعارة ستكلف إنتر 8 ملايين يورو بالإضافة لمليوني يورو كحوافز.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن إنتر ميلان سيتكفل بكامل راتب لوكاكو، ووافق المهاجم البلجيكي على تخفيضه من 16 مليون يورو سنويا إلى 8 ملايين.

المهاجم صاحب الـ29 عاما كان انضم إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في عام 2020 مقابل 74 مليون يورو.

وخلال تلك الفترة سجل 64 هدفا وصنع 16 في 95 مباراة خاضها مع الفريق وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي.

ولكن وبشكل مفاجئ الموسم الماضي انتقل لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 113 مليون يورو ولكن تجربته مع البلوز كان بها الكثير من الأزمات.

والبداية مع أرقامه إذ أنه خلال 44 مباراة شارك فيها سجل 15 هدفا وصنع هدفين فقط.

ولكن ذلك لم يكن سبب كل الأزمات إذ أنه خلال منتصف الموسم أجرى حوارا ناريا مع شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي وأرجع عدم تألقه مع تشيلسي إلى قرارات مدربه توماس توخيل.

وقال: "أعتقد أن المدرب اختار تغيير طريقة اللعب، ولا ينبغي علي الاستسلام سأواصل العمل وأكون محترفا، انا لست سعيدا بالوضع الحالي لكنني أعمل دائما بقوة ولن أستسلم".

وعن كيفية رحيله من إنتر في الانتقالات الصيفية الماضية قال المهاجم البلجيكي: "لم يكن من المفترض أن يحدث الأمر كما حدث، الطريقة التي غادرت بها إنتر والطريقة التي تواصلت بها مع الجماهير هذا يزعجني".

وأكمل "قد لا يكون هذا الوقت المناسب لقول ذلك، لكن في ذلك الوقت لم أشعر أنه الوقت المناسب أيضا".

وتابع لوكاكو "أعتقد أن الآن الوقت المناسب للحديث لأنني كما قلت سأظل أحتفظ بإنتر في قلبي وأتمنى يوما ما العودة للعب هنا، أحببت إيطاليا وهذا هو الوقت المناسب لجعل الناس يعرفون ما حدث، دون الحديث بشكل غير جيد عن أي شخص لأن هذه ليست طريقتي".

وأردف "أريد الاعتذار لجماهير إنتر لأنني أعتقد أنه كان يجب أن أرحل عن النادي بشكل مختلف، كان يجب أن أتحدث لهم أولا بسبب كل ما فعلوه من أجل ولعائلتي ولأمي ولنجلي، كل ذلك سيظل محفورا في ذاكرتي في حياتي دائما".

وأتم لوكاكو تصريحاته "أنا حقا أتمنى العودة لإنتر يوما ما، ليس في نهاية مسيرتي لكن وأنا في قمتها للفوز بالمزيد من الألقاب".

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