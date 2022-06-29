تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا

اتحاد الكرة يعلن مواجهة مالاوي في الإسكندرية بحضور جماهيري كامل

اتحاد الكرة يعلن تعيين كلاتنبرج لتطوير الحكام وموعد السوبر

كما انفرد في الجول.. اعتماد نتائج الدور الأول لتحديد المشاركات الإفريقية

رفض شكوى اتحاد الشرطة وصعود العبور للدرجة الثانية

مباشر في الدوري - بيراميدز (0)-(0) إنبي.. الهاني يتألق أمام رمضان صبحي

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: زوجة بيتكوفيتش سبب تراجعه.. وكيروش "لا يطفش" المدربين

تشكيل بيراميدز - الشناوي يبدأ لأول مرة منذ عام.. والسعيد ورمضان أساسيان ضد إنبي

مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتذار بيتكوفيتش عن عدم تدريب المنتخب.. وتأجيل إعلان المدرب الجديد