تشكيل سموحة - الوادي أساسي أمام الأهلي.. والخواجة يعوض غياب أوجولا
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 20:18
كتب : FilGoal
يعوض مصطفى الخواجة غياب صديق أوجولا في مواجهة سموحة ضد الأهلي، ويغيب أوجولا بسبب الإيقاف.
ويلعب سموحة أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري على استاد الإسكندرية.
ويقود مروان حمدي هجوم سموحة بينما يشارك عبد الكبير الوادي أساسيا.
وجاء تشكيل سموحة كالآتي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: شريف رضا – أحمد حكم – أحمد بيكهام – خالد عبد الفتاح
الوسط: محمد متولي "كناريا" – حمدي علاء
أمامهما: مصطفى الخواجة – حسين فيصل – عبد الكبير الوادي
الهجوم: مروان حمدي
ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.
أما الأهلي ففي المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولديه ثلاث مواجهات مؤجلة.
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