رفض شكوى اتحاد الشرطة وصعود العبور للدرجة الثانية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن صعود العبور لدوري الدرجة الثانية.

وذكر اتحاد الكرة في بيانه أن لجنة الشؤون القانونية قدمت مذكرة بصحة قيد اللاعب رضا حسن.

وبالتالي يصعد العبور بصفته متصدرا للمجموعة السادسة في دوري الدرجة الثالثة.

وبهذا تكون الأندية الصاعدة للدرجة الثانية الموسم المقبل: العبور – النصر للتعدين – شبان قنا – أسمنت أسيوط – لافيينا – المستقبل سبورت – كهرباء الإسماعيلية – نبروه – طنطا – جمهورية شبين – بروكسي – هلال مطروح.

وصرّح ربيع لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اجتمع للنظر في تزوير رضا حسن ومطالبة نادي الشمس بالصعود بسبب شكوى المرج ضد اتحاد الشرطة وتم إبلاغنا بالصعود".

وأتم: "طالبنا بسرعة اتخاذ قرار رسمي في الفترة الماضية نظرا لأحقيتنا في الصعود وعدم تورطنا في تزوير اللاعبين".

ماذا حدث

الأزمة انفجرت بسبب رضا حسن لاعب العبور في المجموعة السادسة لدوري القسم الثالث 2021\2022 بعد ضمان العبور الصدارة قبل 4 جولات على النهاية.

وقضى رضا أربعة مواسم مع العبور في القسم الثالث، وتم تقييد حريته مع والده بداعي تزوير ميلاده.

وقال علاء سيد عضو مجلس إدارة نادي العبور ورئيس لجنة الكرة لـ FilGoal.com: "سعداء لتحقيق الصعود بعد أربعة مواسم في القسم الثالث، اجتهدنا وحققنا خلال ذلك الصعود لدور 32 من كأس مصر وخسرنا من سموحة".

وأضاف "أثيرت مشكلة رضا حسن وهو لاعب مقيد في الفريق وساهم في التأهل إلى الدرجلة الثانية، وهو حاليا مقيد الحرية بسبب مشكلة تخص أوراقه الرسمية".

وشدد "قبل التعاقد مع اللاعب قمنا بالاستعلام عنه وظهر لنا أنه تم الاستغناء عنه من نادي إنبي ووصلنا خطابا من اتحاد الكرة يفيد أنه مواليد 2001 وشارك مع منتخب الناشئين".

وتابع رئيس لجنة الكرة بالعبور "إذا لا توجد شبهة بالنسبة لنا في قيد اللاعب، وعلمنا من فترة قصيرة أنه تسبب في أزمة بين الأهلي وإنبي منذ خمس سنوات وعلى أثرها خسر إنبي مبارياته في القطاع".

وكشف علاء سيد "الفريق الأول لا يحتاج سن اللاعب بمعنى لو لعب بسن صغير أو كبير جدا فليس هناك أزمة، أين المشكلة واللاعب لم يشارك في مباريات الناشئين؟".

وواصل "إذا تم إثبات خطأ اللاعب فسيكون العقاب لوالده الذي تسبب في ذلك وليس نحن".

واختتم تصريحاته "بعد شكوى اتحاد الشرطة لدينا كل الطرق القانونية وإثبات عدم تورطنا في القضية بعد خطاب اتحاد الكرة لنا".

بينما صرح محمد رزيقة المشرف على الكرة بنادي اتحاد الشرطة قائلا لـ FilGoal.com: "بعد تقييد حرية اللاعب ووالده والحبس لمدة 4 أيام وسيتم إدراج القضية في الجنايات بسبب التزوير فقررنا تقديم شكوى للاتحاد قبل نهاية الموسم".

وأوضح "علمنا أن اللاعب شارك في 23 مباراة ومعروف أنه قام بتزوير ميلاده".

على جانب آخر أعلن الشمس -ثالث الترتيب- بدوره صعوده عبر صفحته الرسمية، في انتظار الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة.

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