دورة البحر المتوسط - ذهبية عبد الموجود.. وأربع برونزيات تضاف لرصيد مصر

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 19:31

كتب : محمد سمير

محمد عبد الموجود بطل مصر في الجودو

أضافت البعثة المصرية خمس ميداليات جديدة اليوم الأربعاء ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 20 ميدالية بواقع 5 ذهب - 5 فضة - 10 برونز.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

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ونجح محمد عبد الموجود في حصد ذهبية منافسات وزن تحت 66 كجم في منافسات الجودو.

وتغلب عبد الموجود على الإيطالي ماتيو بيراس في المباراة النهائية.

كما حققت البعثة المصرية أربع ميداليات برونزية اليوم الأربعاء.

إذ نجح عزمي محيلبة في تحقيق برونزية منافسات رماية الإسكيت.

وتوج يسري سامي ببرونزية الملاكمة، بينما ضحى هاني حققت برونزية الريشة الطائرة, وأخيرا حقق علي زهران برونزية الجمباز.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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