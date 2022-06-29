تشكيل بيراميدز - الشناوي يبدأ لأول مرة منذ عام.. والسعيد ورمضان أساسيان ضد إنبي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 18:37

كتب : FilGoal

بيراميدز × المصري

يحرس أحمد الشناوي عرين بيراميدز بشكل أساسي لأول مرة منذ ما يقرب من عام، عند مواجهة فريقه أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكانت آخر مواجهة أساسية للشناوي مع بيراميدز يوم 4 يوليو من العام الماضي وكانت ضد إنبي أيضا.

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي ويقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد الهجوم.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وعلى مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمد حمدي - فخري لاكاي - أحمد سامي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.

بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

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