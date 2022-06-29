تشكيل بيراميدز - الشناوي يبدأ لأول مرة منذ عام.. والسعيد ورمضان أساسيان ضد إنبي
الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 18:37
كتب : FilGoal
يحرس أحمد الشناوي عرين بيراميدز بشكل أساسي لأول مرة منذ ما يقرب من عام، عند مواجهة فريقه أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.
أحمد الشناوي
النادي : بيراميدز
وكانت آخر مواجهة أساسية للشناوي مع بيراميدز يوم 4 يوليو من العام الماضي وكانت ضد إنبي أيضا.
وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي ويقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد الهجوم.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
حارس المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد
الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى.
الهجوم: فخر الدين بن يوسف.
وعلى مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمد حمدي - فخري لاكاي - أحمد سامي - دودو الجباس
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.
بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.
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