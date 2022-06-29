تشكيل بيراميدز - الشناوي يبدأ لأول مرة منذ عام.. والسعيد ورمضان أساسيان ضد إنبي

يحرس أحمد الشناوي عرين بيراميدز بشكل أساسي لأول مرة منذ ما يقرب من عام، عند مواجهة فريقه أمام إنبي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز بيراميدز

وكانت آخر مواجهة أساسية للشناوي مع بيراميدز يوم 4 يوليو من العام الماضي وكانت ضد إنبي أيضا.

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي ويقود رمضان صبحي وعبد الله السعيد الهجوم.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وعلى مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمد حمدي - فخري لاكاي - أحمد سامي - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة من 22 مباراة.

بينما إنبي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة من نفس عدد المباريات.

اقرأ أيضا:

تعرف على مساعدي سواريس في الأهلي

اجتماع بين سواريس والخطيب

زيزو يبتعد في صدارة هدافي الدوري المصري

تصريحات مثيرة من عمر مروش

إصابة لاعب الزمالك الشاب