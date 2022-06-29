مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتذار بيتكوفيتش عن عدم تدريب المنتخب.. وتأجيل إعلان المدرب الجديد

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 17:15

كتب : أحمد الخولي

فلاديمير بيتكوفيتش

اعتذر المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش عن عدم تدريب منتخب مصر، بعد موافقته المبدئية على تولي قيادة الفراعنة.

جاء ذلك بحسب ما كشفه مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "سيتم تأجيل الإعلان عن المدير الفني لمنتخب مصر".

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وأوضح "يأتي ذلك للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة".

وكان اتحاد الكرة قد توصل لاتفاق مع البرتغالي باولو سوزا لتدريب المنتخب، قبل أن يتراجع الأخير ويعتذر عن عدم قبول المهمة.

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