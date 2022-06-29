موندو ديبورتيفو: لينجليه اختار توتنام

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 14:22

كتب : FilGoal

كليمنت لونجليه - برشلونة - بيتيس

حدد كليمنت لينجليه مدافع برشلونة وجهته خلال الموسم المقبل وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويمتد عقد المدافع الفرنسي مع برشلونة حتى عام 2026 بعدما جدده في 2020.

الصحيفة الإسبانية كشفت عن اختيار لينجليه الانضمام لصفوف توتنام في انتظار وصول الناديين إلى اتفاق نهائي.

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وأشارت إلى أن برشلونة مازال بحاجة إلى وضع اللمسات النهائية على الاتفاق بعدما خرج اللاعب من حسابات تشافي هرنانديز مدرب الفريق.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد كشفت عن بدء يوفنتوس الإيطالي خطوات للتفاوض مع لينجليه. (تابع التفاصيل)

ويرحب المدافع الفرنسي باللعب في صفوف توتنام في ظل مشاركة النادي اللندني في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا ووجود أنطونيو كونتي على رأس الجهاز الفني.

بدأ لينجليه مسيرته مع فريق نانسي الفرنسي وانضم للفريق الأول في 2013.

وانتقل لينجليه بعد ثلاث سنوات ونصف إلى الدوري الإسباني وتحديدا إشبيلية.

ودعم لينجليه دفاعات برشلونة في صيف 2018 بعد موسم ونصف مع إشبيلية.

وخاض لينجليه في الموسم المنقضي 27 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة.

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