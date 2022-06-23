بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه

الخميس، 23 يونيو 2022 - 16:42

كتب : FilGoal

كليمنت لونجليه - لوكاس بيريز - برشلونة - ألافيس

يفكر يوفنتوس في الانتقال إلى كليمينت لينجليه مدافع برشلونة لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي.

وكان كاليدو كوليبالي أبرز أهداف يوفنتوس لتدعيم الدفاع، لكن مماطلة الصفقة وأنباء رغبة اللاعب الانتقال إلى برشلونة جعلت تفكير البيانكونيري في قلب دفاع الفريق الكتالوني.

وغادر كل من جورجيو كيلليني ومريح ديميرال يوفنتوس هذا الصيف ويسعى البيانكونيري لتدعيم صفوف الفريق.

أخبار متعلقة
فوت ميركاتو: باريس يضغط لخطف ليفاندوفسكي من برشلونة سبورت: خطوة برشلونة الأخيرة تؤجل توقيع ديمبيلي لـ تشيلسي كرة يد - بعد تتويج برشلونة.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية برشلونة يهجر كامب نو خلال موسم 2024 وينتقل للملعب الأولمبي

وكشفت صحيفة سبورت أن يوفنتوس يبدأ خطواته للتفاوض مع لينجليه وضم المدافع الفرنسي بدلا من كوليبالي.

وأشار التقرير إلى أن كوليبالي لا يزال هدف البيانكونيري الأول لكن تفضيله لبرشلونة يجعل النادي يفكر في لاعبين آخرين.

ويضع يوفنتوس، فرانشيسكو أكيربي لاعب لاتسيو كحل محتمل لتدعيم دفاع الفريق.

بدأ لينجليه مسيرته مع فريق نانسي الفرنسي وانضم للفريق الأول في 2013.

وانتقل لينجليه بعد ثلاث سنوات ونصف إلى الدوري الإسباني وتحديدا إشبيلية.

ودعم لينجليه دفاعات برشلونة في صيف 2018 بعد موسم ونصف مع إشبيلية.

وخاض لينجليه في الموسم المنقضي 27 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة.

اقرأ أيضا:

من هو حكم الأهلي وبيراميدز

تصريحات مثيرة لـ زيدان

جديد إصابة أكرم توفيق

أطباء مارادونا متهمون بقتله

تراجع مصر في التصنيف العالمي لـ فيفا

برشلونة يوفنتوس لينجليه ميركاتو
نرشح لكم
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن سكاي: تشيلسي مهتم بضم دي ليخت.. ويوفنتوس يسعى لتجديد عقده الثالث.. ألميريا يواصل الاستعداد للدوري الممتاز ويخطف "جوي" موهبة البرتغال هالر يخضع للكشف الطبي مع دورتموند تقارير متضاربة: الرحيل أم البقاء.. موقف نيمار مع باريس سان جيرمان سكاي: مانشستر سيتي يقترب من ضم حارس ألماني لايبزيج يحبط محاولات الجميع.. ويجدد عقد نكونكو
أخر الأخبار
بنفيكا يفوز بالسباق.. إنزو فيرنانديز يرتدي قميص النسور 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيفا يعلن زيادة عدد اللاعبين في القوائم النهائية لـ كأس العالم 2022 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل المباراة الحاسمة.. الجزائري مبولحي يلمح لنهاية مشواره مع الاتفاق السعودي 55 دقيقة | الوطن العربي
في عيد ميلاده الـ50.. أبرز 10 محطات في مسيرة زيدان الكروية والتدريبية ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه ألميريا في الافتتاح وبرشلونة ضد فايكانو.. موعد الكلاسيكو ودربيات 2022-23 ساعة | الدوري الإسباني
هل يتنازل ساني لـ ماني عن القميص رقم 10 في بايرن؟ 2 ساعة | الكرة الأوروبية
للتخلص من شبح الدكة.. جانا هوفر يغادر ولفرهامبتون صوب أيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 2 رودريجو يكشف ما قاله مودريتش لـ صلاح بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق