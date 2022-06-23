بعد مماطلة صفقة كوليبالي.. سبورت: يوفنتوس يفكر في ضم لينجليه

يفكر يوفنتوس في الانتقال إلى كليمينت لينجليه مدافع برشلونة لتدعيم صفوف الفريق الإيطالي.

وكان كاليدو كوليبالي أبرز أهداف يوفنتوس لتدعيم الدفاع، لكن مماطلة الصفقة وأنباء رغبة اللاعب الانتقال إلى برشلونة جعلت تفكير البيانكونيري في قلب دفاع الفريق الكتالوني.

وغادر كل من جورجيو كيلليني ومريح ديميرال يوفنتوس هذا الصيف ويسعى البيانكونيري لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة سبورت أن يوفنتوس يبدأ خطواته للتفاوض مع لينجليه وضم المدافع الفرنسي بدلا من كوليبالي.

وأشار التقرير إلى أن كوليبالي لا يزال هدف البيانكونيري الأول لكن تفضيله لبرشلونة يجعل النادي يفكر في لاعبين آخرين.

ويضع يوفنتوس، فرانشيسكو أكيربي لاعب لاتسيو كحل محتمل لتدعيم دفاع الفريق.

بدأ لينجليه مسيرته مع فريق نانسي الفرنسي وانضم للفريق الأول في 2013.

وانتقل لينجليه بعد ثلاث سنوات ونصف إلى الدوري الإسباني وتحديدا إشبيلية.

ودعم لينجليه دفاعات برشلونة في صيف 2018 بعد موسم ونصف مع إشبيلية.

وخاض لينجليه في الموسم المنقضي 27 مباراة في مختلف المسابقات مع برشلونة.

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