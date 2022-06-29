تايمز: يونايتد يفاجئ أرسنال في صفقة تيليمانس

فاجئ مانشستر يونايتد منافسه أرسنال ودخل في سباق التعاقد مع لاعب يوري تيليمانس لاعب وسط ليستر سيتي بحسب صحفية "ذا تايمز" البريطانية.

وينتهي تعاقد الدولي البلجيكي مع ليستر سيتي بنهاية الموسم المقبل.

وأضافت أن رغبة يونايتد جاءت بعد الاهتمام الشديد من جانب أرسنال الذي كان قريبا من ضم اللاعب صاحب الـ 25 عاما.

تيليمانس شارك خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

لاعب الوسط البلجيكي انضم إلى ليستر سيتي في صيف 2019 قادما من صفوف موناكو الفرنسي.

وخاض تيليمانس 157 مباراة وسجل 35 هدفا وصنع 31 في جميع مشاركاته مع الثعالب.

تيلمانس بدأ مسيرته مع أندرلخت وعلى المستوى الدولي خاض 52 مباراة بقميص المنتخب البلجيكي وسجل 5 اهداف وصنع 10 آخرين.

ويقترب مانشستر يونايتد من حسم تعاقده مع لاعب الوسط فرينكي دي يونج من برشلونة وتيريل مالاسيا الظهير الأيسر لـ فينورد الهولندي.

واتفق مانشستر مع برشلونة على ضم دي يونج مقابل 65 مليون يورو مع الإضافات، بجانب 13 مليون جنيه إسترليني لضم مالاسيا.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي