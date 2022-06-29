عواد: يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء.. وهدفنا تحقيق الثنائية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 13:01

كتب : FilGoal

محمد عواد حارس الزمالك

شدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على ضرورة تعلم فريقه من الأخطاء وتفادي سيناريو تصعيب المباريات في نهايتها.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الزمالك بثلاثية في بداية المباراة قبل أن يقلص سيراميكا الفارق بهدفين قبل نهاية المباراة.

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وقال عواد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أبارك لجماهير الزمالك واللاعبين والجهاز الفني على الفوز، اللاعبين كانوا رجالا في ظروف صعبة بسبب غياب كم كبير من اللاعبين ولكن هذه هي شخصية الزمالك وتمكنا من الخروج بما نريد".

"أشكر جميع اللاعبين الذين شاركوا في الفترة الماضية هم ليسوا ناشئين ولكن لاعبين كبار ورجال ولعبوا في ظروف صعبة ولكن هذه هي شخصية اللاعب الذي يلعب في ناد كبير يجب أن يكون مستعدا للعب تحت أي ظروف وأشكرهم على المباراة وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أفضل".

وتابع "لدينا بعض الأخطاء التي سيعمل عليها المدرب خلال الفترة المقبلة ونريد أن نتفادى السيناريو الذي يحدث بأن نكون فائزين ونصعب المباراة علينا في النهاية".

وشدد "كنت أتحدث مع خط الدفاع باستمرار لأن فيريرا أعطانا تعليمات محددة عن طريقة لعب سيراميكا كليوباترا وكنت أذكرهم دائما بذلك خلال المباراة واليوم أدوا مباراة كبيرة".

وأضاف "المنافسة على الدوري هذا الموسم صعبة للغاية مع فريق كبير مثل الأهلي أو بيراميدز وهدفنا أن نحافظ على اللقب للموسم الثاني وأن نحقق الثنائية".

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث الذي يتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

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