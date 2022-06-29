يد - "رحل بعدما حقق كل أهدافه".. برشلونة يوجه الشكر لـ علي زين

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

علي زين - برشلونة

وجه نادي برشلونة الإسباني الشكر لنجم كرة اليد علي زين بعد نهاية مشواره مع الفريق.

علي زين الذي انضم لبرشلونة الصيف الماضي قادما من الشارقة الإماراتي، انتقل إلى دينامو بوخارست الروماني هذا الصيف.

وأفاد برشلونة في بيان: "انفصل علي زين عن برشلونة بعد موسم حافل بالنجاحات، وصل المصري إلى برشلونة في صيف 2021 والآن يغادر النادي بعدما حقق كل أهدافه".

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وأضاف البيان "تميز زين هذا الموسم تحت قيادة كارلوس أورتيجا بأدائه الدفاعي الرائع. ولعب دورا هاما في الفوز بستة ألقاب في موسمه الوحيد كلاعب في برشلونة".

وسجل النجم المصري 60 هدفا في 30 مباراة خاضها في الدوري الإسباني، و12 هدفا في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

خلال الفترة التي قضاها في النادي الكتالوني، فاز علي زين بستة من الألقاب السبعة التي نافس عليها برشلونة هذا الموسم.

فقد توج بكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الكاتالوني وكأس الملك والدوري الإسباني وكأس أسوبال ودوري أبطال أوروبا.

وأتم البيان "نادي برشلونة يتمنى لعلي زين التوفيق في مستقبله على الصعيدين الشخصي والمهني بعد فترة وجوده في النادي".

ووقع صاحب الـ35 عاما مع نادي دينامو بوخسارت لمدة موسمين أي حتى 2024.

وينضم زين إلى الثنائي المصري ممدوح هاشم وأحمد خيري اللذان يلعبان في صفوف الفريق الروماني الموسم الحالي.

وكان هاشم قد انتقل إلى صفوف دينامو بوخارست قادما من مونبيليه في صيف 2019 بعدما حقق بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الفرنسي.

بينما انضم خيري إلى صفوف دينامو بوخارست صيف 2021 قادما من صفوف غريمه ستيوا بوخاريست.

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