بيلد: برشلونة يقدم عرضا جديدا لـ بايرن من أجل ليفاندوفسكي

أفادت جريدة بيلد أن برشلونة قدم عرضا جديدا لبايرن ميونيخ من أجل ضم مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح تقرير بيلد أن عرض برشلونة الجديد يبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافأت.

العرض يقترب من مبلغ الـ50 مليون يورو التي قد يوافق الفريق البافاري عليه.

وأشار التقرير إلى أن بايرن لم يرد حتى الآن على أي عرض لبرشلونة، لكن الأمور قد تتغير بعد هذا العرض الأخير.

قبل يومين، كشفت شبكة سكاي سبورتس المبلغ الذي حدده بايرن ميونيخ لبيع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق إلى برشلونة.

وذكرت سكاي أن بايرن يريد ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) قبل الموافقة على بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

أفادت الشبكة نفسها قبل أيام أن برشلونة قدم عرضا لبايرن ميونيخ لضم روبرت ليفاندوفسكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن عرض برشلونة للفريق البافاري بلغ 40 مليون يورو.

لكن الصحفي كريستيان فيلك الذي يعمل في بيلد ذكر أن العرض غير كاف لبايرن.

وأصبح رحيل ليفاندوفسكي أسهل الآن، بعدما أتم بايرن صفقة ضم ساديو ماني من ليفربول.

video:1

فيما تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في السياق ذاته وقال: "أنا واثق 100% من بقاء ليفاندوفسكي وأتوقع تواجده معنا في الـ12 من شهر يوليو المقبل في أول مران لنا استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "أنا مقتنع بحل موقف ليفاندوفسكي فهو لاعب محترف ولديه أهداف كبيرة في مسيرته وهو لديه عقد مستمر معنا حتى 2023".

وعن إمكانية رحيل المهاجم البولندي حال وصول عرض مناسب له أجاب ضاحكا "ليس لدي أي فكرة لا يسعني إلا القول أن ليفاندوفسكي لديه عقد مستمر معنا وهو مرحب به في أول مران لنا".

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

وكان ليفاندوفسكي أعرب في أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل عن بايرن وخوض تحد جديد.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي