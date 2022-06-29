بيلد: برشلونة يقدم عرضا جديدا لـ بايرن من أجل ليفاندوفسكي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

بايرن - برشلونة - ليفاندوفسكي

أفادت جريدة بيلد أن برشلونة قدم عرضا جديدا لبايرن ميونيخ من أجل ضم مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح تقرير بيلد أن عرض برشلونة الجديد يبلغ 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمكافأت.

العرض يقترب من مبلغ الـ50 مليون يورو التي قد يوافق الفريق البافاري عليه.

أخبار متعلقة
لوكاكو يخضع للكشف الطبي مع إنتر مواعيد مباريات اليوم 29-6-2022 - الأهلي وبيراميدز.. وحسم الدوري المغربي باريس يتذوق مما أذاقه لبرشلونة.. تشافي سيمونز إلى أيندهوفن "صفحة جديدة".. رودي جارسيا مدربا للنصر السعودي

وأشار التقرير إلى أن بايرن لم يرد حتى الآن على أي عرض لبرشلونة، لكن الأمور قد تتغير بعد هذا العرض الأخير.

قبل يومين، كشفت شبكة سكاي سبورتس المبلغ الذي حدده بايرن ميونيخ لبيع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق إلى برشلونة.

وذكرت سكاي أن بايرن يريد ما لا يقل عن 60 مليون يورو (52 مليون جنيه إسترليني) قبل الموافقة على بيع ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

أفادت الشبكة نفسها قبل أيام أن برشلونة قدم عرضا لبايرن ميونيخ لضم روبرت ليفاندوفسكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته سكاي فإن عرض برشلونة للفريق البافاري بلغ 40 مليون يورو.

لكن الصحفي كريستيان فيلك الذي يعمل في بيلد ذكر أن العرض غير كاف لبايرن.

وأصبح رحيل ليفاندوفسكي أسهل الآن، بعدما أتم بايرن صفقة ضم ساديو ماني من ليفربول.

فيما تحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في السياق ذاته وقال: "أنا واثق 100% من بقاء ليفاندوفسكي وأتوقع تواجده معنا في الـ12 من شهر يوليو المقبل في أول مران لنا استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف "أنا مقتنع بحل موقف ليفاندوفسكي فهو لاعب محترف ولديه أهداف كبيرة في مسيرته وهو لديه عقد مستمر معنا حتى 2023".

وعن إمكانية رحيل المهاجم البولندي حال وصول عرض مناسب له أجاب ضاحكا "ليس لدي أي فكرة لا يسعني إلا القول أن ليفاندوفسكي لديه عقد مستمر معنا وهو مرحب به في أول مران لنا".

وانضم ليفاندوفسكي إلى بايرن قادما في صفقة انتقال حر من بروسيا دورتموند عام 2014.

ومنذ ذلك الحين سجل ليفاندوفسكي 344 هدفا وصنع 72 في 374 مباراة مع بايرن.

وكان ليفاندوفسكي أعرب في أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل عن بايرن وخوض تحد جديد.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة بايرن ميونيخ
نرشح لكم
سبورت: برشلونة مجبر على تعديل عقدي كيسيه وكريستنسن موندو ديبورتيفو: لينجليه اختار توتنام تقرير: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض جديد لمدافع أياكس سبورت: موراتا قرر البقاء مع أتليتكو مدريد تايمز: يونايتد يفاجئ أرسنال في صفقة تيليمانس لوكاكو يخضع للكشف الطبي مع إنتر "صفحة جديدة".. رودي جارسيا مدربا للنصر السعودي باريس يتذوق مما أذاقه لبرشلونة.. تشافي سيمونز إلى أيندهوفن
أخر الأخبار
زيزو يبتعد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 15 دقيقة | الكرة المصرية
تسريبات جديدة تهز إسبانيا.. راموس طلب الفوز بالكرة الذهبية 2019 24 دقيقة | الدوري الإسباني
أشرف صبحي: سندعم المنتخب ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.. وتحمست لعودة كيروش 25 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: مستثمر أقلية يبحث إيقاف عملية بيع نادي ميلان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
أحمد سامي: التفريط في أي لاعب بـ سيراميكا كليوباترا لن يكون بسهولة ساعة | الكرة المصرية
بعد إعلان اعتزاله.. وزير الرياضة يقرر ضم محمد إيهاب لمشروع البطل الأوليمبي ساعة | رياضات أخرى
ميلان يوقع عقد شراكة طويل الأمد مع بوما ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على مساعدي سواريس الأربعة المنتظرين في الأهلي ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا