لوكاكو يخضع للكشف الطبي مع إنتر

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

يخضع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي للكشف الطبي مع إنتر ميلان الإيطالي صباح الأربعاء، تمهيدا لإتمام صفقة عودته لفريقه السابق.

ووصل لوكاكو إلى ميلانو في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل أن يخضع للكشف الطبي.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قد أوضحت في تقريرها أن إنتر عرض 8 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز وهو ما يجعل الصفقة قريبة من الحدوث.

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي الموسم الماضي بقيمة 113 مليون يورو، ويثق إنتر في إعادته للنادي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فأن جميع الأطراف توصلوا لاتفاق، والبلجيكي وافق على تخفيض راتبه ليتقاضى 8.5 مليون يورو في الموسم مع النيراتزوي.

المهاجم البالغ 29 عاما خاض موسمين بقميص إنتر خاض خلالها 95 مباراة وسجل 64 هدفا وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

ويرغب المهاجم البلجيكي في العودة من جديد لصفوف إنتر ميلان بعد موسم وحيد مع النادي اللندني شارك خلاله في 44 وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

واعترف بيب ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر في وقت سابق أن كلا من باولو ديبالا ولوكاكو هما هدفان محددان للفريق.

وأنهى إنتر الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف ميلان.

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