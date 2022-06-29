لوكاكو يخضع للكشف الطبي مع إنتر

يخضع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي للكشف الطبي مع إنتر ميلان الإيطالي صباح الأربعاء، تمهيدا لإتمام صفقة عودته لفريقه السابق.

ووصل لوكاكو إلى ميلانو في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل أن يخضع للكشف الطبي.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا قد أوضحت في تقريرها أن إنتر عرض 8 ملايين يورو بالإضافة إلى حوافز وهو ما يجعل الصفقة قريبة من الحدوث.

⚫️🔵 INTER, TERMINATE LE VISITE MEDICHE DI LUKAKU Romelu Lukaku ha svolto la prima parte delle visite mediche. L’ attaccante, ormai ex Chelsea, uscendo dall’Humanitas ha salutato i tifosi che lo hanno atteso da questa mattina all’esterno della struttura. 📹 @GianluVisco pic.twitter.com/TglcD4KVSd — Sportitalia (@tvdellosport) June 29, 2022

وانتقل لوكاكو إلى تشيلسي الموسم الماضي بقيمة 113 مليون يورو، ويثق إنتر في إعادته للنادي.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو فأن جميع الأطراف توصلوا لاتفاق، والبلجيكي وافق على تخفيض راتبه ليتقاضى 8.5 مليون يورو في الموسم مع النيراتزوي.

المهاجم البالغ 29 عاما خاض موسمين بقميص إنتر خاض خلالها 95 مباراة وسجل 64 هدفا وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

ويرغب المهاجم البلجيكي في العودة من جديد لصفوف إنتر ميلان بعد موسم وحيد مع النادي اللندني شارك خلاله في 44 وسجل 15 هدفا وصنع هدفين.

روميلو لوكاكو يصل إلى ميلانو لحسم انتقاله إلى إنتر ميلان ⚽📸 pic.twitter.com/i8fM1yPDpn — FilGoal (@FilGoal) June 29, 2022

واعترف بيب ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر في وقت سابق أن كلا من باولو ديبالا ولوكاكو هما هدفان محددان للفريق.

وأنهى إنتر الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني خلف ميلان.

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