مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا اعتذر.. ومدرب سويسرا السابق أقوى المرشحين لتدريب المنتخب

بعدما كان قريبا من تدريب منتخب مصر، خرج باولو سوزا من الحسابات، واقترب اسم جديد من تولي تدريب الفراعنة.

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن اعتذار باولو سوزا المدرب البرتغالي عن عدم تدريب منتخب مصر رغم التوصل لاتفاق نهائي معه في وقت سابق.

المصدر ذاته كشف لـFilGoal.com على وجود مفاوضات حاليا مع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا السابق ليكون مديرا فنيا لمنتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "باولو سوزا اعتذر عن عدم تدريب المنتخب بعد أن كنا قد توصلنا لاتفاق معه. نفاوض فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا السابق وهو أقوى المرشحين حاليا".

وتابع "أحد الوكلاء عرض اسم روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر مع تقليل بعض مطالبه المادية".

من هو فيلاديمير بيتكوفيتش؟

فلاديمير بيتكوفيتش صاحب الـ 58 عاما بدأ مسيرته التدريبية مع فريق بيلينزونا السويسري في عام 1997.

وتولى مسؤولية تدريب أكثر من فريق في سويسرا قبل أن يصبح مدربا لـ لاتسيو الإيطالي في عام 2012.

وقضى بيتكوفيتش عامين مع لاتسيو قبل أن يقود منتخب سويسرا من عام 2014 حتى 2021.

وكانت المحطة الأخيرة لـ بيتكوفيتش مع نادي بوردو الفرنسي في الموسم الماضي قبل أن يرحل لسوء النتائج.

وتعد أبرز إنجازات بيتكوفيتش كمدرب هي قيادة لاتسيو للتتويج بكأس إيطاليا في 2013، عندما فاز على روما في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وقاد بيتكوفيتش منتخب سويسرا للتأهل إلى كأس العالم مرتين، وفيهما بلغ دور الـ 16 في نسختي 2014 و2018 من كأس العالم، كما قاد بلاده لدور ربع النهائي في يورو 2020 الأخيرة.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي