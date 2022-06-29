مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا اعتذر.. ومدرب سويسرا السابق أقوى المرشحين لتدريب المنتخب

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 02:16

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

فيلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا السابق

بعدما كان قريبا من تدريب منتخب مصر، خرج باولو سوزا من الحسابات، واقترب اسم جديد من تولي تدريب الفراعنة.

كشف مصدر من اتحاد الكرة عن اعتذار باولو سوزا المدرب البرتغالي عن عدم تدريب منتخب مصر رغم التوصل لاتفاق نهائي معه في وقت سابق.

المصدر ذاته كشف لـFilGoal.com على وجود مفاوضات حاليا مع فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب سويسرا السابق ليكون مديرا فنيا لمنتخب مصر.

أخبار متعلقة
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (35)-(28) صربيا.. الانتصار الثاني كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "باولو سوزا اعتذر عن عدم تدريب المنتخب بعد أن كنا قد توصلنا لاتفاق معه. نفاوض فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا السابق وهو أقوى المرشحين حاليا".

Vladimir Petković: the migrant who struggled his way to the top of Swiss football

وتابع "أحد الوكلاء عرض اسم روي فيتوريا لتدريب منتخب مصر مع تقليل بعض مطالبه المادية".

من هو فيلاديمير بيتكوفيتش؟

فلاديمير بيتكوفيتش صاحب الـ 58 عاما بدأ مسيرته التدريبية مع فريق بيلينزونا السويسري في عام 1997.

وتولى مسؤولية تدريب أكثر من فريق في سويسرا قبل أن يصبح مدربا لـ لاتسيو الإيطالي في عام 2012.

وقضى بيتكوفيتش عامين مع لاتسيو قبل أن يقود منتخب سويسرا من عام 2014 حتى 2021.

وكانت المحطة الأخيرة لـ بيتكوفيتش مع نادي بوردو الفرنسي في الموسم الماضي قبل أن يرحل لسوء النتائج.

وتعد أبرز إنجازات بيتكوفيتش كمدرب هي قيادة لاتسيو للتتويج بكأس إيطاليا في 2013، عندما فاز على روما في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

وقاد بيتكوفيتش منتخب سويسرا للتأهل إلى كأس العالم مرتين، وفيهما بلغ دور الـ 16 في نسختي 2014 و2018 من كأس العالم، كما قاد بلاده لدور ربع النهائي في يورو 2020 الأخيرة.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي

منتخب مصر مدرب منتخب مصر فيلاديمير بيتكوفيتش روي فيتوريا
نرشح لكم
كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (35)-(28) صربيا.. الانتصار الثاني دورة ألعاب المتوسط - منتخب مصر لكرة الطائرة يتأهل لربع النهائي بفضل إيطاليا انتظروا حوار في الجول مع عمر مرموش نجم منتخب مصر كرة يد - مصر تفتتح مبارياتها في دورة ألعاب المتوسط بالفوز على إيطاليا كرة يد - انتهت دورة ألعاب المتوسط.. مصر (38)-(35) إيطاليا.. فوز أول مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا الأقرب لتدريب الفراعنة مدرب مصر - فلسفة صارمة قتلتها المرتدات.. كيف يلعب باولو سوزا
أخر الأخبار
أمير مرتضى يكشف لـ في الجول سبب غلق صفحة التجديد لـ طارق حامد نهائيا ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا اعتذر.. ومدرب سويسرا السابق أقوى المرشحين لتدريب المنتخب ساعة | منتخب مصر
"صفحة جديدة".. رودي جارسيا مدربا للنصر السعودي 2 ساعة | الوطن العربي
طبيب الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي تعرض لارتجاج في المخ.. وموعد عودته للمران 2 ساعة | الكرة المصرية
نهاية الصيام التهديفي في أبرز أرقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الكرة المصرية
باريس يتذوق مما أذاقه لبرشلونة.. تشافي سيمونز إلى أيندهوفن 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى لـ في الجول: طارق حامد وأبو جبل لن يستمرا مع الزمالك ولو مجانا 3 ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لـ بنشرقي.. وسنحقق مع طارق وأبو جبل 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا