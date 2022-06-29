"صفحة جديدة".. رودي جارسيا مدربا للنصر السعودي

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 01:21

كتب : محمود حمدي

رودي جارسيا

"صفحة نصر جديدة" هكذا قدم نادي النصر السعودي مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا.

وأعلن النصر تعاقده مع رودي جارسيا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدرب الأرجنتيني ميجيل آنخيل روسو.

النصر لم يعلن عن مدة التعاقد مع جارسيا إلا أن صحيفة "الرياضية" السعودية أشارت في وقت سابق إلى أن مدة العقد ستكون موسمين مقابل 5.8 ملايين يورو.

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جارسيا (58 عاما) لم يسبق له خوض تجربة التدريب في الشرق الأوسط من قبل، وسبق له تدريب أندية ليل ومارسيليا وليون ودجيون ولو مان وسانت إيتيان في فرنسا وروما الإيطالي.

وأشرف جارسيا على تدريب روما في 118 مباراة، حقق 61 انتصارا و34 تعادل وتلقى 23 هزيمة. سجل 194 هدفا وتلقت شباكه 126.

فيما قاد مارسيليا في 142 مباراة، حقق 69 انتصارا و32 تعادل وتلقى 41 هزيمة. سجل 253 هدفا وتلقت شباكه 192.

النصر اختتم منافسات الموسم المنقضي بدوري المحترفين السعودي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

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