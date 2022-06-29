مؤتمر فيريرا: نعاني من ضغط المباريات ويجب أن يكون هناك تنظيم.. وسبب استبدال عاشور

أعرب جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وتغلب الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة من 23 مباراة خاضهم الفريق.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "استبدال إمام عاشور بسبب حصوله على بطاقة صفراء بالإضافة لشعوره بالإرهاق".

وأضاف "الفريق به خبرات وحافظنا على النتيجة حتى آخر دقيقة، سيراميكا كليوباترا فريق محترم ومنظم".

وشدد فيريرا "أشكر اللاعبين على الروح، اللعب بقميص الزمالك مسؤولية كبيرة وأرفع القبعة للاعبين وأهم شيء تحقيق الثلاث نقاط".

وعن مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا أوضح المدرب البرتغالي "وجود شيكابالا مهم وضروري في الفريق فهو قائد حقيقي للاعبين".

وتابع "نعاني من ضغط المباريات، الدوري انتهى في كل بلاد العالم ولا يزال أمامنا شهرين".

وواصل "يجب أن يكون هناك تنظيم للمسابقة، ولا يصح أن يغادر طاقم التحكيم المباراة قبل مغادرة اللاعيبن".

واختتم فيريرا تصريحاته عن رحيل أشرف بنشرقي قائلا: "لا تعليق".

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