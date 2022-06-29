مونت كارلو: سان جيرمان يرفض الرضوخ لشروط ليل في صفقة سانشيز

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

ريناتو سانشيز

يرفض باريس سان جيرمان الرضوخ لشروط ليل في صفقة التعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز وفقًا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن باريس سان جيرمان قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو للتعاقد مع سانشيز فيما يرغب ليل في الحصول على 30 مليون يورو.

وأضافت مونت كارلو أن ليل يحاول استغلال رغبة ميلان أيضا في الحصول على خدمات ريناتو لبيع اللاعب بأعلى سعر.

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وأشارت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يرفض الرضوخ لمطالب ليل ولن يرفع عرضه عن 10 ملايين يورو.

ويخطط سان جيرمان للتعاقد مع ريناتو بشكل مجاني الصيف المقبل حال رفض ليل العرض المقدم من النادي الباريسي.

ويعتمد باريس سان جيرمان على رغبة اللاعب الذي رغب في الانضمام لصفوف نادي العاصمة الفرنسية.

سانشيز شارك خلال الموسم المنصرم في 32 مباراة وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

صاحب الـ24 عاما سبق له اللعب بقمصان أندية بنفيكا وبايرن ميونيخ وسوانزي سيتي قبل الانضمام لصفوف ليل في صيف 2019.

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