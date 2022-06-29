جدول البعثة المصرية في رابع أيام دورة البحر المتوسط.. جودو ومصارعة ورماية

تقام اليوم الأربعاء 29 من شهر يونيو 2022، رابع أيام دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وتشارك البعثة المصرية في 10 لعبة باليوم الرابع من البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو المقبل.

وتنافس مصر على أكثر من ميدالية في ألعاب مختلفة مثل الجودو والجمباز والمصارعة وتنس الطاولة.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 15 ميدالية بواقع 4 ذهب - 5 فضة - 6 برونز.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملًا ليوم الأربعاء 29 يونيو:

1- الريشة الطائرة (10 صباحا)

2- الملاكمة (بداية من 4 عصرا)

3- الجمباز (بداية من 10:30 صباحا)

4- جودو (12:40 ظهرا)

5- مصارعة (7:20 مساء)

6- تنس (11 صباحا)

7- تنس طاولة (11 صباحا)

8- رماية (10:30 صباحا)

9- القوس والسهم (10 صباحا)

10- الشراع (12 ظهرا)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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