جدول البعثة المصرية في رابع أيام دورة البحر المتوسط.. جودو ومصارعة ورماية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

البعثة المصرية - دورة ألعاب البحر المتوسط

تقام اليوم الأربعاء 29 من شهر يونيو 2022، رابع أيام دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وتشارك البعثة المصرية في 10 لعبة باليوم الرابع من البطولة التي تقام في مدينة وهران الجزائرية حتى يوم 5 يوليو المقبل.

وتنافس مصر على أكثر من ميدالية في ألعاب مختلفة مثل الجودو والجمباز والمصارعة وتنس الطاولة.

أخبار متعلقة
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات دورة البحر المتوسط - تأهل سيدات الطائرة إلى ربع النهائي بعد الفوز على تونس كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا دورة البحر المتوسط - تأهل هنا جودة لربع نهائي فردي تنس الطاولة.. وصعود عصر وصالح

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 15 ميدالية بواقع 4 ذهب - 5 فضة - 6 برونز.

وفيما يلي جدول البعثة المصرية كاملًا ليوم الأربعاء 29 يونيو:

1- الريشة الطائرة (10 صباحا)

2- الملاكمة (بداية من 4 عصرا)

3- الجمباز (بداية من 10:30 صباحا)

4- جودو (12:40 ظهرا)

5- مصارعة (7:20 مساء)

6- تنس (11 صباحا)

7- تنس طاولة (11 صباحا)

8- رماية (10:30 صباحا)

9- القوس والسهم (10 صباحا)

10- الشراع (12 ظهرا)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي

دورة ألعاب البحر المتوسط البحر المتوسط بعثة مصر
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز كرة يد - محمد هتلر لاعب الزمالك يعلن اعتزاله الأولمبية المصرية تكرم علي زين في مطار وهران اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة رفع أثقال - محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد إلغاء فئة وزنه من أولمبياد باريس دورة البحر المتوسط - تأهل سيدات الطائرة إلى ربع النهائي بعد الفوز على تونس
أخر الأخبار
فوزي البنزرتي مدربا لـ أهلي بنغازي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
جدول البعثة المصرية في رابع أيام دورة البحر المتوسط.. جودو ومصارعة ورماية 19 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب مصر - قائد نجاحات سويسرا الأخيرة.. من هو فلاديمير بيتكوفيتش المرشح لتدريب الفراعنة 36 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم 29-6-2022 - الأهلي وبيراميدز.. وحسم الدوري المغربي 39 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول يكشف سبب تواجد اللاعب في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 55 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى يكشف لـ في الجول سبب غلق صفحة التجديد لـ طارق حامد نهائيا 9 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: سوزا اعتذر.. ومدرب سويسرا السابق أقوى المرشحين لتدريب المنتخب 9 ساعة | منتخب مصر
"صفحة جديدة".. رودي جارسيا مدربا للنصر السعودي 10 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا