دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 23:07

كتب : محمد سمير

عمرو رضا - مصارعة

اختتمت منافسات ثالث أيام دورة ألعاب البحر المتوسط والمقامة في مدينة وهران الجزائرية بإضافة ثلاث ميداليات متنوعة للبعثة المصرية من رياضة المصارعة.

وأضافت المصارعة للبعثة المصرية ميدالية ذهبية وأخرى فضية وأخيرا برونزية.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

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وحقق عمرو رضا الميدالية الذهبية بعد الفوز على التركي ساميت في وزن 74 كجم.

بينما فاز يحيى حافظ بالميدالية الفضية بعد الخسارة أمام زيليمخان أباكاروف بطل ألبانيا في وزن 65 كجم.

وأخيرا حصد يوسف حميدة في وزن 125 كجم الميدالية البرونزية بالفوز على كونستانتينوس أليكساندريديس بطل اليونان.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها إلى 15 ميدالية بواقع 4 ذهب - 5 فضة - 6 برونز

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتحتل مصر المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 15 ميدالية متنوعة.

وحققت مصر ثلاث ميداليات ذهبية وأربع فضيات وخمس برونزيات.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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دورة ألعاب البحر المتوسط البحر المتوسط المصارعة عمرو رضا
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