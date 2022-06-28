مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 23:04

كتب : هاني العوضي

الزمالك - سموحة

قال أحمد صالح المدرب العام لسموحة إن فريقه سيخوض مواجهة الأهلي بحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث بشكل كامل.

ويستضيف سموحة منافسه الأهلي غدا الأربعاء في استاد الإسكندرية في الجولة 23 من الدوري المصري.

وتحدث المدرب العام لسموحة لـFilGoal.com قائلا: "سنلعب من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

أخبار متعلقة
مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك بيراميدز يكشف سبب استبعاد إكرامي من مواجهة إنبي الصفقة الثالثة.. نيوكاسل يهزم ميلان ويتعاقد مع بوتمان

وواصل "الأهلي فريق كبير وكله مفاتيح لعب والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني مدرب الفريق حفظ كل اللاعبين كيف نغلق المساحات وكيف نبني الهجوم المرتد ونحن أيضا لسنا فريق صغير".

وأردف أحمد صالح "لدينا غيابات تتمثل في رجب نبيل وصديق كالابا للإيقاف".

وأتم "بالطبع لن تكون مباراة سهلة لكن لدينا طموح في الفوز ونتمنى أن نقدم مباراة نشعر بالرضا عنها".

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ44 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي

سموحة الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يعلن قرارات اجتماع مجلس الإدارة موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. والقنوات الناقلة عودة غير مكتملة لـ سيراميكا.. الزمالك يهزم كليوباترا في مباراة الأهداف الخمسة مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك بيراميدز يكشف سبب استبعاد إكرامي من مواجهة إنبي الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة أدار مواجهة الدور الأول.. البنا حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي انتهت الدوري المصري - الزمالك (3) (2) سيراميكا.. نهاية مثيرة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن قرارات اجتماع مجلس الإدارة 11 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. والقنوات الناقلة 17 دقيقة | الكرة المصرية
عودة غير مكتملة لـ سيراميكا.. الزمالك يهزم كليوباترا في مباراة الأهداف الخمسة 19 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال السعودي يحافظ على صمام الأمان الكوري 45 دقيقة | الوطن العربي
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات 52 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز 55 دقيقة | الكرة المصرية
مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا