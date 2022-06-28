مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز

قال أحمد صالح المدرب العام لسموحة إن فريقه سيخوض مواجهة الأهلي بحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث بشكل كامل.

ويستضيف سموحة منافسه الأهلي غدا الأربعاء في استاد الإسكندرية في الجولة 23 من الدوري المصري.

وتحدث المدرب العام لسموحة لـFilGoal.com قائلا: "سنلعب من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وواصل "الأهلي فريق كبير وكله مفاتيح لعب والجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني مدرب الفريق حفظ كل اللاعبين كيف نغلق المساحات وكيف نبني الهجوم المرتد ونحن أيضا لسنا فريق صغير".

وأردف أحمد صالح "لدينا غيابات تتمثل في رجب نبيل وصديق كالابا للإيقاف".

وأتم "بالطبع لن تكون مباراة سهلة لكن لدينا طموح في الفوز ونتمنى أن نقدم مباراة نشعر بالرضا عنها".

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ44 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.

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