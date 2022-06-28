موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

حازم إمام الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري

يلعب الزمالك أمام المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

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أما المقاولون العرب ففي المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

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