كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز

خسر منتخب شابات مصر لكرة اليد أمام سويسرا في ختام منافسات دور المجموعات الثاني من بطولة كأس العالم تحت 20 عاما والمقامة في سلوفينيا.

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل للمرحلة الثانية في أفضل نتيجة بتاريخ مشاركات شابات مصر في البطولة.

وحقق منتخب شابات سويسرا الفوز على مصر بنتيجة 26-23 في ختام مجموعات المرحلة الثانية.

وتواجد منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة المجر وأمريكا وبولندا في المرحلة الأولى وتأهلت شابات مصر رفقة المجر.

ولأول مرة تحقق شابات مصر الفوز في كأس العالم مرتين في نفس النسخة بعدما اكتفوا بفوز وحيد في المشاركتين السابقتين تحقق على حساب كازاخستان في 2016.

وافتتحن مشوارهن في البطولة بالخسارة من المجر بنتيجة 39-20.

ثم فزن على بولندا بنتيجة 27-25.

وتعد تلك المشاركة الثالثة في تاريخ ناشئات مصر، إذ احتللن سابقا المركزين الـ 20 و23 من قبل.

وخسر المنتخب المصري في المرحلة الثانية أمام كرواتيا ثم سويسرا.

وتلعب شابات مصر أمام فرنسا بعد غد الخميس في مباريات ترتيب المراكز من الـ13 إلى 16.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مواجهة تونس ضد سلوفينيا لتحديد صاحب المركز 13.

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