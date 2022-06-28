كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 22:23

كتب : محمد سمير

شابات منتخب مصر لكرة اليد تحت 20 عاما

خسر منتخب شابات مصر لكرة اليد أمام سويسرا في ختام منافسات دور المجموعات الثاني من بطولة كأس العالم تحت 20 عاما والمقامة في سلوفينيا.

وكان منتخب مصر قد حقق إنجازا تاريخيا بالتأهل للمرحلة الثانية في أفضل نتيجة بتاريخ مشاركات شابات مصر في البطولة.

وحقق منتخب شابات سويسرا الفوز على مصر بنتيجة 26-23 في ختام مجموعات المرحلة الثانية.

أخبار متعلقة
كرة يد – دورة ألعاب المتوسط.. منتخب مصر يواصل الانتصارات بالفوز على صربيا كرة يد - محمد هتلر لاعب الزمالك يعلن اعتزاله كرة يد - علي زين: تم تجاهلي رغم الفوز بـ دوري الأبطال .. والوزارة استفسرت عن موعد وصولي كرة يد - الزمالك يجدد تعاقده مع علي هشام

وتواجد منتخب مصر في المجموعة الثامنة رفقة المجر وأمريكا وبولندا في المرحلة الأولى وتأهلت شابات مصر رفقة المجر.

ولأول مرة تحقق شابات مصر الفوز في كأس العالم مرتين في نفس النسخة بعدما اكتفوا بفوز وحيد في المشاركتين السابقتين تحقق على حساب كازاخستان في 2016.

وافتتحن مشوارهن في البطولة بالخسارة من المجر بنتيجة 39-20.

ثم فزن على بولندا بنتيجة 27-25.

وتعد تلك المشاركة الثالثة في تاريخ ناشئات مصر، إذ احتللن سابقا المركزين الـ 20 و23 من قبل.

وخسر المنتخب المصري في المرحلة الثانية أمام كرواتيا ثم سويسرا.

وتلعب شابات مصر أمام فرنسا بعد غد الخميس في مباريات ترتيب المراكز من الـ13 إلى 16.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مواجهة تونس ضد سلوفينيا لتحديد صاحب المركز 13.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي

كرة يد منتخب مصر شابات مصر
نرشح لكم
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات كرة يد - محمد هتلر لاعب الزمالك يعلن اعتزاله الأولمبية المصرية تكرم علي زين في مطار وهران اسكواش - الخطيب يكرم مصطفى عسل بعد التتويج ببطولة العظماء الثمانية كرة سلة - الأمن يوافق على حضور الجماهير لتصفيات كأس العالم مجانا.. وحافلات خاصة رفع أثقال - محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد إلغاء فئة وزنه من أولمبياد باريس دورة البحر المتوسط - تأهل سيدات الطائرة إلى ربع النهائي بعد الفوز على تونس دورة البحر المتوسط - تأهل هنا جودة لربع نهائي فردي تنس الطاولة.. وصعود عصر وصالح
أخر الأخبار
الهلال السعودي يحافظ على صمام الأمان الكوري 13 دقيقة | الوطن العربي
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات 20 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز 23 دقيقة | الكرة المصرية
مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك 55 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز ساعة | رياضات أخرى
بيراميدز يكشف سبب استبعاد إكرامي من مواجهة إنبي ساعة | الكرة المصرية
الصفقة الثالثة.. نيوكاسل يهزم ميلان ويتعاقد مع بوتمان ساعة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا