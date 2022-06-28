بيراميدز يكشف سبب استبعاد إكرامي من مواجهة إنبي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 22:09

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز - الزمالك

كشف نادي بيراميدز عن استبعاد شريف إكرامي من مواجهة إنبي في الدوري المصري بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستضيف بيراميدز فريق إنبي في السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

وقال محمود فتح الله المدرب المساعد بالجهاز الفني لبيراميدز: "إكرامي تعرض لإصابة في الركبة خلال التدريب الأخير قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر".

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز - غياب إكرامي عن مواجهة إنبي مران الأهلي - راحة لـ السولية.. وتدريبات استشفائية للاعبي مباراة بيراميدز طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس تمسك بمشاركة إكرامي بعد تعافيه يوم لقاء الكأس".

وكان بيراميدز قد ودع نسخة الموسم الماضي من كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتابع فتح الله "الشناوي جاهز لحراسة عرين بيراميدز أمام إنبي بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بالصليبي".

واختتم مدرب بيراميدز المساعد تصريحاته "ظهر الشناوي بشكل مميز في تدريبات الفريق وخلال المباريات الودية وبات جاهزا لمباراة إنبي".

ودعم إكرامي، زميله الشناوي لمنحه الثقة قبل مواجهة إنبي الهامة لفريق بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 22 مباراة بينما إنبي في المركز العاشر بـ 26 نقطة.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي

الدوري المصري بيراميدز شريف إكرامي
نرشح لكم
الأهلي يعلن قرارات اجتماع مجلس الإدارة موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. والقنوات الناقلة عودة غير مكتملة لـ سيراميكا.. الزمالك يهزم كليوباترا في مباراة الأهداف الخمسة مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة أدار مواجهة الدور الأول.. البنا حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي انتهت الدوري المصري - الزمالك (3) (2) سيراميكا.. نهاية مثيرة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن قرارات اجتماع مجلس الإدارة 11 دقيقة | الكرة المصرية
موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.. والقنوات الناقلة 17 دقيقة | الكرة المصرية
عودة غير مكتملة لـ سيراميكا.. الزمالك يهزم كليوباترا في مباراة الأهداف الخمسة 18 دقيقة | الكرة المصرية
الهلال السعودي يحافظ على صمام الأمان الكوري 44 دقيقة | الوطن العربي
دورة البحر المتوسط - عمرو رضا يحقق الذهبية.. المصارعة تهدي مصر ثلاث ميداليات 52 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب سموحة لـ في الجول: سنواجه الأهلي من أجل الفوز 54 دقيقة | الكرة المصرية
مشادة بين محمد إبراهيم وعامر مع نور الدين بسبب قراراته أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - خسارة شابات مصر أمام سويسرا في المونديال.. وخوض منافسات ترتيب المراكز ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا