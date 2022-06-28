بيراميدز يكشف سبب استبعاد إكرامي من مواجهة إنبي

كشف نادي بيراميدز عن استبعاد شريف إكرامي من مواجهة إنبي في الدوري المصري بسبب معاناة اللاعب من الإجهاد.

شريف إكرامي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويستضيف بيراميدز فريق إنبي في السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

وقال محمود فتح الله المدرب المساعد بالجهاز الفني لبيراميدز: "إكرامي تعرض لإصابة في الركبة خلال التدريب الأخير قبل مواجهة الأهلي في كأس مصر".

وأضاف "الجهاز الفني بقيادة تاكيس جونياس تمسك بمشاركة إكرامي بعد تعافيه يوم لقاء الكأس".

وكان بيراميدز قد ودع نسخة الموسم الماضي من كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتابع فتح الله "الشناوي جاهز لحراسة عرين بيراميدز أمام إنبي بعد عودته من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة بالصليبي".

واختتم مدرب بيراميدز المساعد تصريحاته "ظهر الشناوي بشكل مميز في تدريبات الفريق وخلال المباريات الودية وبات جاهزا لمباراة إنبي".

ودعم إكرامي، زميله الشناوي لمنحه الثقة قبل مواجهة إنبي الهامة لفريق بيراميدز.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 22 مباراة بينما إنبي في المركز العاشر بـ 26 نقطة.

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