الصفقة الثالثة.. نيوكاسل يهزم ميلان ويتعاقد مع بوتمان

حسم نيوكاسل يونايتد صراعه مع ميلان وأتم اتفاقه بشكل رسمي مع المدافع الهولندي سفين بوتمان.

سفين بوتمان النادي : نيوكاسل يونايتد نيوكاسل يونايتد

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع مدافع ليل الفرنسي سفين بوتمان لمدة 5 سنوات حتى عام 2027.

صاحب الـ22 عاما وقع لنيوكاسل مقابل 37 مليون يورو وفقا للتقارير.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022

وبات بوتمان الصفقة الثالثة للنادي المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي بعد الحارس نيك بوب ومات تارجت.

وأتم نيوكاسل الاتفاق مع مدافع ليل بعدما كان قريبا من الانضمام لبطل الدوري الإيطالي.

بوتمان شارك خلال الموسم المنقضي مع ليل في 32 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف.

وخاض بوتمان 79 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين منذ انضمامه لصفوف ليل في صيف 2020 قادما من شباب أياكس الهولندي.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف موعد اجتماعه المنتظر

تصريح مفاجئ حول مستقبل نيمار

تقرير: مصطفى حجي يشكو خليلوزيتش

رسميا.. قرار جديد لتحديد البطل في الدوري الإيطالي