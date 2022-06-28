الصفقة الثالثة.. نيوكاسل يهزم ميلان ويتعاقد مع بوتمان

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

بوتمان

حسم نيوكاسل يونايتد صراعه مع ميلان وأتم اتفاقه بشكل رسمي مع المدافع الهولندي سفين بوتمان.

سفين بوتمان

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع مدافع ليل الفرنسي سفين بوتمان لمدة 5 سنوات حتى عام 2027.

صاحب الـ22 عاما وقع لنيوكاسل مقابل 37 مليون يورو وفقا للتقارير.

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وبات بوتمان الصفقة الثالثة للنادي المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي بعد الحارس نيك بوب ومات تارجت.

وأتم نيوكاسل الاتفاق مع مدافع ليل بعدما كان قريبا من الانضمام لبطل الدوري الإيطالي.

بوتمان شارك خلال الموسم المنقضي مع ليل في 32 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدف.

وخاض بوتمان 79 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين منذ انضمامه لصفوف ليل في صيف 2020 قادما من شباب أياكس الهولندي.

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سيفن بوتمان نيوكاسل ليل الفرنسي ميلان
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