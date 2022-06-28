الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 21:40

كتب : بسام أبو بكر

باهر المحمدي - الإسماعيلي - الصورة من المركز الإعلامي للإسماعيلي

أكدت نانسي القاضي عضوة مجلس إدارة الإسماعيلي خروج باهر المحمدي لاعب الفريق من المستشفى عقب نقله إليها بعد سقوطه المقلق أمام غزل المحلة.

باهر المحمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وشهدت مباراة الإسماعيلي والمحلة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم الثلاثاء في الجولة 23 من الدوري سقوط مفاجئ لباهر وتدخل الإسعاف لنقله سريعا للمستشفى.

وتحدثت نانسي القاضي لـFilGoal.com "باهر المحمدي خرج من المستشفى وحالته مطمئنة، شعر بدوار ولكنه حاليا بخير".

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وأتمت تصريحاته المقتضبة "طبيب الإسماعيلي فضل منح باهر المحمدي راحة لـ 48 ساعة ليكون تحت الملاحظة".

وخاض باهر مع الدراويش خلال الموسم الجاري 17 مباراة في الدوري سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع.

ووصل المحلة إلى النقطة 26 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ16 ويظل في منطقة الهبوط.

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