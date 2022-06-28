أدار مواجهة الدور الأول.. البنا حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مواجهة سموحة ضد الأهلي في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري بإدارة محمود البنا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 19 مباراة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

أما سموحة ففي المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

وكان محمود البنا قد أدار لقاء الدور الأول بين الأهلي وسموحة والتي انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: محمود البنا

حكم مساعد: محمود أبو الرجال

حكم مساعد: يوسف البساطي

حكم رابع: عمرو رمضان

حكم فيديو: عمرو الشناوي

حكم فيديو مساعد: محمد محمود لطفي

موسم محمود البنا

ويدير البنا المباراة رقم 11 في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وسبق للحكم المصري إدارة ثلاث مباريات للأهلي مقابل مباراة واحدة لسموحة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباراتين تحت إدارة البنا أمام سموحة وبيراميدز، بينما تعادل أمام طلائع الجيش سلبيا.

بينما سموحة خسر مباراته الوحيدة تحت إدارة البنا والتي كانت أمام الأهلي.

وأخر مباريات البنا في الدوري المصري كانت الجولة الماضية بين الزمالك والبنك الأهلي وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الأربعاء 29 يونيو.

ويلعب اللقاء على ستاد الإسكندرية.

ويبدأ في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

وفاز الأهلي على سموحة في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي كأس الرابطة، فاز سموحة بثلاثة أهداف دون رد.

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