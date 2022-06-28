مدرب البرازيل: من يشرك نيمار كجناح أدعوه بالحمار

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل - تشيلي - كوبا أمريكا 2021

رد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل على الانتقادات التي يتعرض لها بسبب إشراكه لنيمار في مركز صانع الألعاب بدلا من الجناح الذي تألق فيه خلال السنوات الماضية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

البرازيل

وتحدث مدرب البرازيل لبودكاست "سيكسترا إستريلا" البرازيلي قائلا: "نيمار ليس المشكلة بل الحل".

وأكمل "يقولون إن نيمار سيرتكب الكثير من الأخطاء بلعبه في وسط الملعب، ولكن مركزه هو ما يجعله يرتكب أخطاء أكثر، لأن كل شيء يقوم به يتعلق بالإبداع وهناك سيكون حاسما".

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وأردف تيتي "إن قام أي مدرب بإشراك نيمار كجناح سأدعوه بالحمار، لأنه بهذا يحد بشكل كبير من القدرة الإبداعية للاعب بتلك الصفات".

وأتم "الإبداع ليس ثباتا إنه عرضي، نعم سيرتكب المزيد من الأخطاء لأن قدراته الإبداعية تجعله يتواجد في المكان المطلوب".

ويعد نيمار ثاني هدافي البرازيل عبر التاريخ بـ74 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن بيليه متصدر جدول الترتيب.

ومنذ انتقاله لسان جيرمان في 2017 سجل نيمار 100 هدفا وصنع 60 في 144 مباراة خاضها مع الفريق.

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