المقاولون يخطف نقطة من البنك الأهلي بصاروخية جبنة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

اكتفى البنك الأهلي بالتعادل مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم للبنك الأهلي في الدقيقة "33" من الشوط الأول قبل أن يعدل عبدالرحمن خالد (جبنة) النتيجة في الدقيقة "75".

المقاولون فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي إذ حقق الانتصار الأخير على المصري بالجولة الـ17 بهدفين دون رد.

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فيما لم يتذوق البنك الأهلي طعم الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي إذ حقق الانتصار الأخير على حساب المصري أيضا بالجولة الـ19.

ضغط الضيوف

بدأ نادي البنك الأهلي المباراة بهجوم ضاغط على مرمى المقاولون العربي عن طريق الثنائي محمد هلال وناصر منسي.

وقاد محمد هلال هجمة منظمة للبنك الأهلي وأرسل كرة عرضية ترجمها ناصر منسي غلى هدف بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل البنك الأهلي السيطرة على مجريات الشوط الأول وكثف من هجماته على مرمى المقاولون العرب.

عودة الذئاب

شهد الشوط الثاني تراجع ملحوظ لنادي البنك الاهلي كعادته خلال المباريات الأخيرة وهذا ما استغله محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب.

وأجرى المقاولون تبديلا كان له دورا محوريا في أحداث المباراة بنزول عبدالرحمن خالد (جبنة) بدلا من محمود عبدالعزيز.

8 دقائق كانت كافية ليسجل عبدالرحمن خالد هدف صاروخي بعدما رواغ أحد لاعبي البنك الأهلي وسدد بقوة في شباك محمود الزنفلي.

ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي كاد يخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعد ضربة رأسية قوية لكنها مرت أعلى مرمى حسن شاهين حارس مرمى المقاولون العرب.

بهذة النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة إلى 20 نقطة في المركز الـ16.

فيما وصل رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 31 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

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