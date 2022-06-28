قائمة بيراميدز - غياب إكرامي عن مواجهة إنبي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

يغيب شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن مواجهة إنبي في مسابقة الدوري.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويستضيف بيراميدز فريق إنبي في السابعة من مساء غدا الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز قائمة الفريق والتي شهدت تواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي.

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وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيما توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر.

الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 22 مباراة بينما إنبي في المركز العاشر بـ 26 نقطة.

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