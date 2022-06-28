إصابة مقلقة لـ باهر في تعادل غير مفيد بين المحلة والإسماعيلي

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الإسماعيلي

تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري التي أقيمت في ملعب الغزل.

ووصل المحلة إلى النقطة 26 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري، ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ16 ويظل في منطقة الهبوط.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لباهر المحمدي مدافع وقائد الإسماعيلي.

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وصف المباراة

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بدأ الإسماعيلي بتهديد المرمى ووصلت الكرة إلى عبد الرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء ليسدد على يمين الحارس عمرو شعبان الذي أبعدها ببراعة في الدقيقة 5.

ورد المحلة في الدقيقة 7 بفرصة مؤكدة لعبده يحيى داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت جوار المرمى.

وواصل المحلة تهديد مرمى الإسماعيلي وسدد مصطفى العش كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لـ عمر رضوان حارس الدراويش.

وعاد الإسماعيلي ليهدر أمام مرمى المحلة بعدما وصلت كرة طويلة إلى محمد الشامي ليحولها بضربة رأسية نحو المرمى لكن الكرة مرت جوار القائم.

ومن جديد وصلت الكرة إلى أحمد مصطفى داخل منطقة الجزاء وأصبح في مواجهة المرمى وسدد لكن الحارس عمرو شعبان أبعدها ببراعة منقذا فرصة مؤكدة للدراويش.

وأهدر المحلة أخطر فرصة في المباراة بعدما توغل حميد ماو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بالقدم اليسرى اصطدمت في القائم الأيسر وأمسك بها عمر رضوان.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني شهدت المباراة إصابة قوية لـ باهر المحمدي قائد الإسماعيلي.

وسقط باهر على الأرض بعدما اصطدمت الكرة في رأسه ليدخل الجهاز الطبي إلى الملعب ويصطحبه للخارج من أجل تلقي العلاج.

وعاد باهر لاستكمال اللعب لكنه سقط بشكل مفزع في الملعب لتدخل عربة الإسعاف سريعا وتنقله إلى المستشفى. (طالع التفاصيل)

وغادر باهر الملعب وشارك بدلا منه اللاعب الشاب محمد نصر.

في الدقائق المتبقية استمرت محاولات الفريقين من أجل إحراز هدف الفوز، لكن المباراة انتهت بالتعادل السلبي.

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