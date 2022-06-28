تشكيل سيراميكا كليوباترا – رباعي في الوسط.. باسم مرسي وشادي حسين يقودان الهجوم ضد الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء.

ويواجه سيراميكا منافسه الزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: علاء عطا - محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل- كوامي بونسو - مصطفى ميسي

خط الهجوم : باسم مرسي - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد صبحي - بلال السعيداني - صالح جمعة - وينفول كوبينا - محمد توني - إيفانز منساه - مروان عثمان - حمزة مجدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22.

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