تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم.. وثلاثي الشباب أساسي أمام سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 20:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

يقود التونسي سيف الدين الجزيري هجوم الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساءً لحساب الجولة 23.

وجاء تشكيل الزمالك:

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حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا"

أمامهما: أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – سيد عبد الله "نيمار"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويجلس على دكة البدلاء: السيد عطية - محمد حسام "بيسو" - إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - يوسف أسامة نبيه - سيف جعفر - محمد أوناجم - عمر السعيد.

ويتصدر الزمالك ترتيب برصيد 48 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 22.

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