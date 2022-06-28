الاتحاد الإنجليزي لا ينوي تغيير القواعد المتبعة بشأن غياب اللاعبين المصابين بارتجاج في المخ

لا ينوي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السير على خطى نظيره الرجبي في تغيير القوانين المتبعة بشأن مدة غياب اللاعبين المصابين بارتجاج في المخ حسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي للرجبي أعلن الأسبوع الماضي أن فترة الغياب الإلزامية للاعبين المصابين بارتجاج في المخ ستمتد من سبعة إلى 12 يوما مستشهدا بأدلة علمية جديدة.

في المقابل فإن فترة الغياب المعمول بها وفقا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هي ستة أيام فقط وبعدها يستطيع اللاعب العودة للمشاركة في المباريات مجددا.

وتجد تلك الخطوة اعتراضا من رابطة اللاعبين المحترفين ومنظمتي "هيد واي وهيد واي فور تشينج" إذ أنهم يؤمنون أنه على الاتحاد الإنجليزي النظر في القواعد الحالية المعمول بها.

وتشير الأدلة العلمية الجديدة إلى أنه حال عودة اللاعب للعب دون الحصول على مدة استشفاء كافية فإن تعرضه لضربة أخرى في الرأس يمكن أن تكون قاتلة.

وتؤكد الأدلة العلمية أن آثار الارتجاج تحتاج وقتا حتى يتم التعافي منها كليا لذا كلما كان وقت الراحة أطول كان أفضل.

وتطالب المنظمات العلمية المهتمة بالإصابة بالارتجاج في المخ حصول أي لاعب على فترة راحة لا تقل عن 12 يوما.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أنها حاولت التواصل مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للحصول على تعليق لكنهم لم يجدوا أي استجابة.

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