إي إس بي إن: مانشستر يونايتد يعرض تيليس للبيع

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

أليكس تيليس

ينوي مانشستر يونايتد عرض الظهير الأيسر للفريق أليكس تيليس للبيع خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن يونايتد على استعداد للسماع للعروض المقدمة للاعب البرازيلي ليسمح له بالرحيل.

وأشار التقرير إلى أن تيليس يعد أحد المدافعين المعروضين للبيع في إطار مرحلة البناء مع المدرب الجديد للفريق إريك تين هاج.

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في الوقت ذاته ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية أن اقتراب يونايتد من ضم تيريل مالاسيا الظهير الأيسر لفينورد هو السبب في الإطاحة بتيليس من الفريق.

وانضم تيليس صاحب الـ29 عاما إلى يونايتد قادما من بورتو في سنة 2020 مقابل 15 مليون يورو.

ويملك اللاعب البرازيلي عقدا مع يونايتد مستمر حتى صيف عام 2024.

وخاض تيليس 50 مباراة مع يونايتد سجل خلالهم هدفا وصنع ثمانية آخرين.

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