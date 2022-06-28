مصدر من نادي قطر يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد المقدم لـ بدر بانون

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 15:38

كتب : حامد وجدي

بدر بانون مع الأهلي أمام البنك الأهلي

كشف مصدر في نادي قطر القطري عن تفاصيل العقد المقدم للمغربي بدر بانون مدافع النادي الأهلي.

وقال مصدر في نادي قطر القطري لـ FilGoal.com: "قدمنا عرضا لبدر بانون لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف "راتب اللاعب سيكون 1.5 مليون دولار سنويا".

أخبار متعلقة
رئيس إنتر: لوكاكو سيصل ليل الثلاثاء تليجراف: وكيل واين روني قيد التحقيق بسبب اختراق القواعد سيواصل في الدوري الممتاز.. ديسترو ينتقل إلى إيمبولي تنس - منافس محتمل جديد لـ نادال.. ماتيو بريتيني ينسحب من ويمبيلدون بسبب كورونا

وكشف مصدر من الأهلي في وقت سابق عن تفاصيل العرض الذي تلقاه النادي الأحمر لمدافعه المغربي بدر بانون.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تلقينا عرضا من نادي قطر القطري لشراء بدر بانون خلاص فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف "العرض قيمته 2,5 مليون دولار، و3 ملايين دولار شاملة المتغيرات والإضافات في الصفقة".

[image:3]

وواصل "النادي الآن في مرحلة دراسة العرض المقدم من النادي القطري".

وأكمل "الاتجاه داخل الأهلي يميل للموافقة على العرض خاصة أن قيمته المالية كبيرة وتسهل على النادي إبرام صفقة أخرى في الدفاع لتعويض اللاعب المغربي".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن تلقي بانون عرض قطري من نادي قطر.

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

واحتل قطر المركز التاسع في الدوري القطري بالموسم الماضي.

ويشرف المغربي يوسف السفري على تدريب نادي قطر الذي مثّله أيضًا كلاعب في نهاية مسيرته.

ويضم قطر في صفوفه الإسباني خافي مارتينيز لاعب بايرن ميونيخ السابق وبطل العالم 2010، وسيف أبو تريكة (مواليد 2004) نجل محمد أبو تركية.

وتوج قطر بالدوري القطري 3 مرات تاريخيًا، آخرها في 2003.

اقرأ أيضا:

كواليس عرض قطر لـ بدر بانون

جيل فيسنتي يعلن رحيل سواريس ومساعديه

ماذا قال نصار العادلي عن هدفه الأسطوري

هاشم مستور يواصل الانحدار

اتفاق قريب بين مانشستر وبرشلونة

قطر القطري بدر بانون الأهلي الدوري المصري الدوري القطري
نرشح لكم
رئيس إنتر: لوكاكو سيصل ليل الثلاثاء سيواصل في الدوري الممتاز.. ديسترو ينتقل إلى إيمبولي كالتشيو ميركاتو: تشيلسي يحدد لاعبا جديدا حال فشل التعاقد مع دي ليخت جيسوس يخضع للكشف الطبي مع أرسنال سكاي: يونايتد يتفق مع برشلونة على ثمن صفقة دي يونج هاشم مستور "الطفل المعجزة" يعود لأرض الواقع وينضم لفريق درجة ثانية مغربي سيتي على بعد خطوة من ضم حارس بيليفيلد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة العرض القطري لـ بدر بانون.. واتجاه للموافقة
أخر الأخبار
عصفورين بحجر.. رومانو: مانشستر يونايتد يستعد لخطف موهبة فينورد 7 ثاتيه | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: سرقة ممتلكات بقيمة 2.5 مليون يورو من منزل ماركو فيراتي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: 2 مليون يورو تعرقل رحيل بوكيتينيو عن باريس سان جيرمان 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
وزير الداخلية الفرنسي: أعتذر لكل الجماهير التي عانت في نهائي دوري الأبطال 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من نادي قطر يكشف لـ في الجول تفاصيل العقد المقدم لـ بدر بانون ساعة | ميركاتو
رئيس إنتر: لوكاكو سيصل ليل الثلاثاء ساعة | ميركاتو
تليجراف: وكيل واين روني قيد التحقيق بسبب اختراق القواعد ساعة | الكرة الأوروبية
سيواصل في الدوري الممتاز.. ديسترو ينتقل إلى إيمبولي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا