تليجراف: وكيل واين روني قيد التحقيق بسبب اختراق القواعد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

واين روني

كشفت صحيفة تليجراف الإنجليزية عن أن بول سترتفورد وكيل أعمال المدرب واين روني قيد التحقيق من قبل اتحاد كرة القدم لدفعه سرا أجور الموظفين واللاعبين في ديربي كاونتي.

بحسب تليجراف، فإن تم تسليم شيك بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني لتغطية الرواتب في مايو في محاولة لمساعدة رجل الأعمال الأمريكي كريس كيرشنر في الحصول على تصحيح مسار شراءه للنادي وهو ما يعد خرقا للقواعد.

ومن المفهوم أن كيرشنر قد وعد في البداية بتغطية أجور اللاعبين والموظفين بعد الأسبوع الأول من شهر مايو ولكن يعتقد في النهاية أن سترتفورد هو من دفع الفاتورة قرب نهاية الشهر.

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ويسكشف الآن مجلس الإدارة في ديربي كاونتي قضايا تضارب المصالح المحتملة لعلاقاته الوثيقة مع واين روني والذي كان مدربا للفريق وقتها.

وإذا تأكد مخالفته للقواعد فإن سترتفورد سيواجه خطر الغرامة أو حتى تعليق رخصة عمله وسيثير التحقيق الأسئلة حول علاقة سترتفورد وكيرشنر حيث تنتشر الأخبار عن أنهما كانا شريكين مقربين خلال المحاولة الأمريكية لشراء بريستون نورث إند والتي لم تنجح في النهاية.

وشرح سترتفورد لاتحاد كرة القدم أنه دفع المبلع للحفاظ على استمرارية النادي في مايو.

وقال المتحدث باسم سترتفورد لـ تليجراف: "ليس هناك تعليق متاح في الوقت الحالي".

وهو نفس الرد الذي رده الاتحاد الإنجليزي.

أزمة الديون وخصم النقاط

Derby charged by EFL with breaching financial rules over sale of Pride Park | Derby County | The Guardian

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي خصم 21 نقطة من رصيد دربي كاونتي بدوري القسم الثاني بسبب أزمة إفلاس النادي في نوفمبر 2021.

وأفادت الرابطة في بيان: "وفقا للوائح تم خصم 21 نقطة من رصيد دربي كاونتي يأتي ذلك بعدما دخل النادي تحت الإدارة القضائية بسبب معاناته المالية وأخطاء في الحسابات المالية".

وأضاف البيان "تم التصديق على القرار رسميا من قبل رئيس اللجنة التأديبية المستقلة وفقا للوائح رابطة الدوري الإنجليزي".

في البداية خضم الاتحاد الإنجليزي 12 نقطة من دربي كاونتي الشهر الماضي.

وواجه دربي كاونتي خطر خصم 9 نقاط إضافية بسبب أخطاء في حسابات النادي المالية، وهو ما حدث بالفعل.

نهاية تعاقد واين روني مع الفريق

أنهى واين روني مهمته التدريبية مع دربي كاونتي بعد عام ونصف من تولي المسؤولية وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي وتحديدا في 24 يونيو.

وكان روني قد تولى تدريب دربي كاونتي بشكل رسمي في 15 يناير 2021.

وأعلن دربي كاونتي عبر موقعه الرسمي عن إبلاغ روني إدارة النادي برغبته في إعفائه من مهامه كمدير فني للفريق.

دربي كاونتي غادر دوري القسم الثاني الإنجليزي بعد احتلاله المركز الـ23 قبل الأخير خلال الموسم المنصرم برصيد 34 نقطة.

النادي الإنجليزي تعرض لخصم 21 نقطة من رصيده خلال الموسم المنصرم بسبب أزمة مالية.

وقاد روني دربي كاونتي خلال 49 مباراة حقق الفوز في 15 وتعادل في 13 مباراة وخسر 21 لقاء.

وتعد تجربة دربي كاونتي التجربة التدريبية الوحيدة في مسيرة واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.

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