مونبلييه يضم التونسي وهبي الخزري بعد هبوط سانت إيتيان

أعلن نادي مونبلييه الفرنسي ضم التونسي وهبي الخزري قادما من سانت إيتيان الهابط حديثا في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل الخزري إلى مونبلييه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سانت إيتيان.

وهبط سانت إيتيان الأكثر تتويجا باللقب متساويا مع باريس سان جيرمان -10 مرات- للمرة الأولى منذ عام 2001.

وأنهى مونيلييه موسمه في الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الـ13.

وأصبح الخزري (31 عاما) ثاني لاعب من سانت اتيان ينضم إلى مونبلييه بعد الهبوط.

عقوبات مشددة على سانت إيتيان بعد الهبوط للدرجة الثانية.

وكان المهاجم أرنود نوردين انتقل إلى مونبيلية في صفقة انتقال حر.

الدولي التونسي لعب 4 مواسم بقميص سانت إتيان وسجل 37 هدفا في 114 مباراة بجميع المسابقات.

وشارك الخزري مع سانت إتيان الموسم المنقضي في 33 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع آخر.

وأسهم الخزري في تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

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