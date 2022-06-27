مونبلييه يضم التونسي وهبي الخزري بعد هبوط سانت إيتيان
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 22:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي مونبلييه الفرنسي ضم التونسي وهبي الخزري قادما من سانت إيتيان الهابط حديثا في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية.
وهبي الخزري
النادي : مونبلييه
وانتقل الخزري إلى مونبلييه في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع سانت إيتيان.
✍️🇹🇳 𝑾𝒂𝒉𝒃𝒊 𝑲𝒉𝒂𝒛𝒓𝒊 est Montpelliérain !
🖌️ 𝐸𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
➡️ https://t.co/EKJHfUYRDe pic.twitter.com/M19PkHuMdJ— MHSC (@MontpellierHSC) June 27, 2022
وهبط سانت إيتيان الأكثر تتويجا باللقب متساويا مع باريس سان جيرمان -10 مرات- للمرة الأولى منذ عام 2001.
وأنهى مونيلييه موسمه في الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المركز الـ13.
وأصبح الخزري (31 عاما) ثاني لاعب من سانت اتيان ينضم إلى مونبلييه بعد الهبوط.
عقوبات مشددة على سانت إيتيان بعد الهبوط للدرجة الثانية.
وكان المهاجم أرنود نوردين انتقل إلى مونبيلية في صفقة انتقال حر.
الدولي التونسي لعب 4 مواسم بقميص سانت إتيان وسجل 37 هدفا في 114 مباراة بجميع المسابقات.
وشارك الخزري مع سانت إتيان الموسم المنقضي في 33 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع آخر.
وأسهم الخزري في تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.
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