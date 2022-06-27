خبر في الجول - فولفسبورج يبدأ مفاوضات تمديد عقد مرموش

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:10

كتب : محمد عبد العظيم

عمر مرموش - فولفسبورج

بدأ فولفسبورج الألماني محادثات تمديد عقد عمر مرموش خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء تعاقده.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

فولفسبورج

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج بنهاية الموسم المقبل وكان اللاعب قد خرج معارا إلى شتوتجارت.

وعلم FilGoal.com أن فولفسبورج يطمح في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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وبدأ النادي الألماني ممفاوضاته مع وكيل عمر مرموش لبدء محادثات تمديد العقد خاصة في ظل تمسك النادي بمشاركة اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل مع المدرب الجديد نيكو كوفاتش.

ويبدأ كوفاتش مرحلة الإعداد للموسم الجديد بداية من الشهر المقبل.

ويسعى فولفسبورج استمرار اللاعب في ظل بعض الاهتمامات التي تلقاها اللاعب من أندية داخل وخارج ألمانيا.

وانتقل مرموش معارا إلى شتوتجارت الموسم الماضي وشارك في 23 مباراة بالدوري الألماني.

وساهم مرموش في ثمانية أهداف إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع خمسة آخرين.

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