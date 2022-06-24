المصائب لا تأتي فرادى.. عقوبات مشددة على سانت إيتيان بعد الهبوط للدرجة الثانية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي عقوبات مشددة على نادي سانت إيتيان على خلفية أحداث الشغب الجماهيرية في مباراة الفريق الأخيرة في دوري الدرجة الأولى.

في موسم هو الأصعب في تاريخ النادي هبط سانت إيتيان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية بعدما خسر أمام أوكسير في مباراة ملحق الهبوط والصعود.

المبارة شهدت شغب جماهيري بعد نهايتها من قبل جماهير سانت إيتيان التي اقتحمت الملعب ليشتبكوا مع جماهير أوكسير قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.

وقررت رابطة الدوري خصم ثلاث نقاط واللعب دون جماهير أربع مباريات مع بداية الموسم الجديد في منافسات دوري الدرجة الثانية.

وهبط سانت إيتيان الأكثر تتويجا باللقب متساويا مع باريس سان جيرمان -10 مرات- للمرة الأولى منذ عام 2001.

شغب فرنسي والعقوبات

شهد الموسم الماضي شغبا جماهيريا في فرنسا، بدأ بين ليون ومارسيليا عندما ألقى أحد المشجعين زجاجة على رأس باييه مما تسبب في إيقاف للمباراة وإعادتها دون حضور جماهيري في وقت لاحق.

بينما نيس تعرض لعوقبة مزدوجة لخصم نقطتين مع تعليق نقطة منهما وأعيدت المباراة بعد الأحداث التي حدثت في مباراة الفريق ضد مارسيليا بعد اشتباك جماهيره مع ديميتري باييه.

كما حدثت أحداث شغب بين جماهير لانس وليل في سبتمبر الماضي في بداية الشوط الثاني.

وفي نهائي كأس فرنسا بين نيس ونانت اشتبتك جماهير الأول مع قوات الأمن خارج الملعب عقب نهاية المباراة.

الحادثة الأخيرة كانت في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس وشهدت اقتحام أعداد كبيرة من الجماهير بدون تذاكر مما تسبب في تأجيل المباراة لمدة 36 دقيقة قبل انطلاقها.

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