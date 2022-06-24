المصائب لا تأتي فرادى.. عقوبات مشددة على سانت إيتيان بعد الهبوط للدرجة الثانية

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 12:29

كتب : FilGoal

سانت اتيان

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي عقوبات مشددة على نادي سانت إيتيان على خلفية أحداث الشغب الجماهيرية في مباراة الفريق الأخيرة في دوري الدرجة الأولى.

في موسم هو الأصعب في تاريخ النادي هبط سانت إيتيان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسية بعدما خسر أمام أوكسير في مباراة ملحق الهبوط والصعود.

المبارة شهدت شغب جماهيري بعد نهايتها من قبل جماهير سانت إيتيان التي اقتحمت الملعب ليشتبكوا مع جماهير أوكسير قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.

أخبار متعلقة
سانت إتيان يُعرقل ليل لمصلحة أبناء العاصمة.. وسان جيرمان يسحق ريمس الخزري ينضم رسميا إلى سانت إتيان قرعة الدوري الأوروبي - روما يواجه فياريال.. ومانشستر يونايتد مع سانت اتيان حكاية أوباميانج.. "باتمان" الذي تعلم في ميلان وانفجر في سانت إتيان وتحدى بولت

وقررت رابطة الدوري خصم ثلاث نقاط واللعب دون جماهير أربع مباريات مع بداية الموسم الجديد في منافسات دوري الدرجة الثانية.

وهبط سانت إيتيان الأكثر تتويجا باللقب متساويا مع باريس سان جيرمان -10 مرات- للمرة الأولى منذ عام 2001.

شغب فرنسي والعقوبات

شهد الموسم الماضي شغبا جماهيريا في فرنسا، بدأ بين ليون ومارسيليا عندما ألقى أحد المشجعين زجاجة على رأس باييه مما تسبب في إيقاف للمباراة وإعادتها دون حضور جماهيري في وقت لاحق.

بينما نيس تعرض لعوقبة مزدوجة لخصم نقطتين مع تعليق نقطة منهما وأعيدت المباراة بعد الأحداث التي حدثت في مباراة الفريق ضد مارسيليا بعد اشتباك جماهيره مع ديميتري باييه.

كما حدثت أحداث شغب بين جماهير لانس وليل في سبتمبر الماضي في بداية الشوط الثاني.

وفي نهائي كأس فرنسا بين نيس ونانت اشتبتك جماهير الأول مع قوات الأمن خارج الملعب عقب نهاية المباراة.

الحادثة الأخيرة كانت في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ستاد دو فرانس وشهدت اقتحام أعداد كبيرة من الجماهير بدون تذاكر مما تسبب في تأجيل المباراة لمدة 36 دقيقة قبل انطلاقها.

طالع أيضا:

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدور

رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل

جوني كالافات.. الأخطبوط صائد المواهب

الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق

سانت إتيان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
رومانو: ميلان يخسر السباق.. نيوكاسل حسم صفقة بوتمان روني ينهي رحلته التدريبية مع دربي كاونتي قبل أندي كارول.. أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي تقرير: بعد فشل الكشف الطبي.. كلوب بروج يصرف نظر عن أندي كارول بعد الهبوط.. قائد ليفانتي يرحل إلى فياريال براءة ناصر الخليفي من ارتكاب مخالفات بشأن حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي 2022-23.. دربي ميلانو مبكر تقرير تركي: رسالة تريزيجيه تسهل انتقاله إلى طرابزون سبور
أخر الأخبار
مد فترة اختيار الأندية حتى 31 يوليو وتوضيح معايير تحديدهم.. كاف يعلن خريطة بطولاته الكاملة في 2022-2023 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ كل ما يُثار غير صحيح 10 دقيقة | الكرة المصرية
محمد شريف أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري 27 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - عودة نيمار.. وتدريبات تأهيلية لخماسي الدفاع قبل لقاء سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ميلان يخسر السباق.. نيوكاسل حسم صفقة بوتمان 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - مشاركة معلول وديانج وعبد المنعم قبل مواجهة بيراميدز 56 دقيقة | الكرة المصرية
موعد قرعة دور الـ 16 لـ كأس مصر 2021-2022.. والأندية المتأهلة ساعة | الكرة المصرية
روني ينهي رحلته التدريبية مع دربي كاونتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم