الأهلي يعلن جاهزية سداسي الفريق.. وتفاصيل إصابة محمود وحيد

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:46

كتب : حسام نور الدين

الأهلي قبل انطلاق القمة

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي جاهزية سداسي الفريق للتواجد في مباراة سموحة، وكشف عن تفاصيل إصابة محمود وحيد.

علي معلول

النادي : الأهلي

حمدي فتحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأكد جاهزية علي معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن ‏أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم للتواجد مع الفريق.

وتعرض معلول للإصابة لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية بجانب شد ‏في العضلة الخلفية لحمدي فتحي.

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واشتكى حسين الشحات من ‏كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس بينما عانى أيمن أشرف من آلام في الركبة.

وتعرض علي ‏لطفي لجزع في الرسغ الأيمن، بجانب إصابة محمد عبد المنعم في العضلة الضامة.‏

وشارك سداسي الأهلي في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية والتي اشتملت على ‏جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية للكرة.‏

ويستمر غياب أحمد عبد القادر بعد إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

على الجانب الآخر، سيغيب محمود وحيد عن الأهلي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وغادر محمود وحيد مباراة بيراميدز في الكأس مصابا وقام بإجراء أشعة بعد اللقاء، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للتواجد في المباريات ‏الجماعية.‏

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ليتأهل لنصف نهائي كأس موسم 2020-2021 لمواجهة بتروجيت.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم لمباراة سموحة التي تقام على استاد ‏الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 29 يونيو.

ويلعب اللقاء على ستاد الإسكندرية.

ويبدأ في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

وفاز الأهلي على سموحة في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي كأس الرابطة، فاز سموحة بثلاثة أهداف دون رد.

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