الاتحاد يُبطل مفعول فاركو ويكبد نونو ألميدا هزيمته الأولى في مصر

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - فاركو

أنهى الاتحاد السكندري سلسلة اللاهزمية الخاصة بفريق فاركو في الدوري المصري، وفاز عليه بهدف دون رد في الجولة الـ23 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب الإسكندرية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 28 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، ليرتقي 3 مراكز دفعة واحدة.

بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 30 في المركز الثامن.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لـ فاركو تحت قيادة نونو ألميدا المدير الفني الإسباني، الذي قاد الفريق في 9 مباريات.

ولم يخسر فاركو لمدة 11 مباراة متتالية على التوالي في الدوري المصري، وذلك منذ الهزيمة أمام الأهلي 4-1 في الجولة الـ11.

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وصف المباراة

اشتلعت الأحداث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعدما طالب لاعبو الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط أحمد عادل داخل منطقة جزاء فراكو.

وعاد الحكم محمد معروف لمراجعة اللعبة في الفيديو وقرر احتساب ركلة جزاء للاتحاد.

وتقدم سعيدو سيمبوري لتسديد الكرة وسجل منها هدف الاتحاد الأول في الدقيقة 49 بعدما وضع الكرة على يمين الحارس محمد صبحي.

وعقب الهدف اعترض الجهاز الفني لنادي فاركو على قرار الحكم، الذي أشهر البطاقة الحمراء لـ عاطف حنفي مدير الكرة في فاركو.

في الشوط الثاني استمرت محاولات فاركو لإحراز التعادل ولكن الهجمات لم تكتمل بشكل صحيح أمام مرمى أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري.

بينما شكلت الهجمات المرتدة للاتحاد خطورة على مرمى محمد صبحي حارس فاركو.

ويلعب فاركو في المباراة المقبلة ضد المصري، بينما يلعب الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا.

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