سكاي: مانشستر سيتي ينتظر عرض تشيلسي الأول لضم ستيرلينج

ينتظر مانشستر سيتي العرض الأول من تشيلسي للحصول على خدمات رحيم ستيرلينج لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسب شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية.

وأضافت سكاي أن توماس توخيل المدير الفني للبلوز تواصل مع الدولي الإنجليزي لإقناعه بالانضمام إلى تشيلسي خلال الصيف.

ويتطلع تشيلسي إلى حسم صفقة ستيرلينج لتعزيز مركز الهجوم في ستامفورد بريدج، خاصة مع اقتراب عودة روميلو لوكاكو إلى إنتر.

بجانب رحيم ستيرلنج، فإن تشيلسي يبدو مهتما بضم عثمان ديمبيلي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وأخيرا ريتشارلسون من إيفرتون وسط منافسة مع توتنام.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وارتبط اسم ستيرلينج بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

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