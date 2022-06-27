سكاي: مانشستر سيتي ينتظر عرض تشيلسي الأول لضم ستيرلينج

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 17:53

كتب : FilGoal

ستيرلينج

ينتظر مانشستر سيتي العرض الأول من تشيلسي للحصول على خدمات رحيم ستيرلينج لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسب شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية.

وأضافت سكاي أن توماس توخيل المدير الفني للبلوز تواصل مع الدولي الإنجليزي لإقناعه بالانضمام إلى تشيلسي خلال الصيف.

ويتطلع تشيلسي إلى حسم صفقة ستيرلينج لتعزيز مركز الهجوم في ستامفورد بريدج، خاصة مع اقتراب عودة روميلو لوكاكو إلى إنتر.

أخبار متعلقة
ذا أثليتك: تشيلسي واثق من التعاقد مع ستيرلينج تقرير: ستيرلينج يفكر في الرحيل مجانا من مانشستر سيتي الهدف الـ100 لـ ستيرلينج يمنح مانشستر سيتي فوزا صعبا على ولفرهامبتون تشكيل كأس الاتحاد الإنجليزي - ستيرلينج وجريليش يقودان سيتي ضد ليفربول

بجانب رحيم ستيرلنج، فإن تشيلسي يبدو مهتما بضم عثمان ديمبيلي بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة وأخيرا ريتشارلسون من إيفرتون وسط منافسة مع توتنام.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وارتبط اسم ستيرلينج بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانضم ستيرلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

اقرأ أيضا:

أبولا البرتغالية: جيل فيسنتي بدأ مفاوضاته مع بديل مدرب الأهلي

مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا

تنس - لا تتوقف عن كتابة التاريخ.. أنس جابر الثانية عالميا

حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز

مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج تشيلسي
نرشح لكم
ديلي ميل: نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان بسبب تصريحات الخليفي سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي سكاي: مدافع مانشستر سيتي على رادار تشيلسي مدير بايرن السابق يكشف لماذا رفض ضم ماني في 2014 أرسنال يضم حارسا أمريكيا بعد رقمه الأفضل في الدوري الإسباني.. إسبانيول يتعاقد مع خوسيلو تقرير: جالاتا سراي يحدد سعر مصطفى محمد.. وشالكه وريمس أبرز المهتمين بضمه فيليكس يعلن التحدي: لن أرحل عن أتلتيكو مدريد
أخر الأخبار
التشكيل - رزقي حمرون يقود هجوم فاركو.. وثلاثي أمامي لـ الاتحاد 18 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان بسبب تصريحات الخليفي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل ماني: سان جيرمان حاول ضمه لكنه اختار بايرن 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: الدعم مستمر.. توتنام يستهدف ضم ثنائي إيفرتون مع منافسة من تشيلسي 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: مانشستر سيتي ينتظر عرض تشيلسي الأول لضم ستيرلينج 33 دقيقة | ميركاتو
تقرير: مانشستر سيتي يعرض على محرز التجديد بعقد قصير 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - استراحة دورة ألعاب المتوسط.. مصر (24)-(20) إيطاليا.. انطلاق الفارق يتقلص ساعة | كرة يد
خبر في الجول - 3 مساعدين مؤكدين لـ سواريس في الأهلي ومفاوضات بشأن الرابع ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا