نائب رئيس المصري: طلبنا من اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية.. والشعباني هو من اختار القضاء

تحدث عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري عن تمسك ناديه بالمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم المقبل.

وقال مبروك في تصريحاته لإذاعة ميجا إف إم: "أرسلنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة من أجل المشاركة في بطولة الكونفدرالية في الموسم المقبل وفقا لمواد اللائحة".

وفيما يخص أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب قال مبروك: "اتفقنا مع اللاعبين الأجانب على تقسيط مستحقاتهم المالية على 4 أشهر، وتم منحهم أول هذه الأقساط، وسيتم توزيع بقية الأقساط على الأشهر الثلاثة المقبلة".

أما عن أزمة المدرب السابق معين الشعباني قال مبروك: "لم نكن نتمنى الذهاب لطريق المحاكم والقضايا ولكن من الواضح أن معين الشعباني يملك وجهة نظر مختلفة. كنا نسعى لإنهاء الأمور بالتراضي، ولكننا مستعدين لذلك".

وأوضح "المصري قدم لمعين الشعباني كل حقوقه وما يخص بقية مرتبه، إقالته كانت نتيجة طبيعية لسوء النتائج وعدم التزامه في فترة صعبة للغاية".

وكان وليد عرفات رئيس سموحة قد قال في الإطار ذاته لـ FilGoal.com أن طريقة اختيار ممثلي مصر قاريا تقتل الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن خارطة بطولاته، ومد فترة تحديد الأندية المشاركة حتى 31 يوليو. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن طريقة اختيار الأندية المصرية سيتم تحديدها في الفترة المقبلة بعد خطاب كاف بمد الموعد النهائي. (طالع التفاصيل)

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