انطلاق استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الجديد

بدأ مانشستر يونايتد استعداده لموسم 2022-2023 يوم الإثنين.

ووصلت مجموعة من اللاعبين إلى كارينجتون في بداية فترة الاستعداد للموسم الجديد، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها إريك تين هاج مدرب الشياطين الحمر الجددي على فرصة للقاء بعض من لاعبيه.

وغاب أكثر من لاعب عن اليوم الأول ليونايتد بسبب مشاركتهم في مباريات منتخبات بلادهم خلال شهر يونيو الجاري.

كان تين هاج قد صرح الشهر الماضي أن فريقه "سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد يوم 27 يونيو، بعدد قليل من اللاعبين".

وأضاف وقتها "لن يحضر كل اللاعبين يوم 27 يونيو، لأن اللاعبين الدوليين سيحصلون على فترة راحة أطول".

Checking in at Carrington ahead of 2022/23 🔴#MUFC pic.twitter.com/uJyEZgNnM3 — Manchester United (@ManUtd) June 27, 2022

ولم يتعاقد مانشستر يونايتد حتى الآن مع أي لاعب بجانب رحيل ستة لاعبين وهم بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وجيسي لينجارد وإدينسون كافاني ولي جرانت.

وبحسب التقارير، فإن مانشستر يونايتد لن يتحرك لضم أي صفقة أخرى قبل حسم انتقال فرينكي دي يونج من برشلونة.

ويستهدف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد التعاقد مع خمسة لاعبين الصيف الحالي، حسب صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز.

ويرغب تين هاج في التعاقد مع جوراين تيمبير مدافع أياكس وزميله أنتوني في مركز الجناح، بالإضافة إلى كريستيان إريكسن الذي سينتهي تعاقده مع برينتفورد بنهاية الشهر.

عمل يونايتد على صفقة لكالفين فيليبس قبل التعيين الرسمي لتين هاج، لكن بقاء ليدز يونايتد واهتمام مانشستر سيتي أنهيا فرص الشياطين الحمر في الحصول على الصفقة.

اختار تين هاج وجون مورتو مدافع فياريال باو توريس ومدافع براجا ديفيد كارمو من بين البدائل إذا اختار تيمبر البقاء في أياكس أو الانتقال إلى مكان آخر.

ومن المقرر أن يقابل رحيل دين هندرسون المتوقع إلى برينتفورد إضافة حارس مرمى احتياطي مع مراقبة لكارل دارلو الحارس الثاني في نيوكاسل ودانييل باخمان من واتفورد.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

وتعاقد الشياطين الحمر مع الهولندي إريك تين هاج لتدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.

وتواجد ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، مشجعي الفريق الذين كانوا يستعدون لاحتجاج منظم خارج منزله، بدخول الحانة التي تجمعوا فيها قبل الاحتجاج.

وتم تصوير جزء من هذه المحادثة – بدون علم أرنولد - ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر أرنولد البالغ من العمر 51 عاما وهو يقول إن يونايتد "حرق" قرابة مليار جنيه إسترليني على اللاعبين خلال الأعوام القليلة الماضية.

كما أوضح أن المال الذي يريد المدير الفني الجديد إريك تين هاج والمدير الرياضي جون مورتو إنفاقه موجود بالفعل.

ومن المعروف لوسائل الإعلام الإنجليزية أن المفاوضات مستمرة مع برشلونة لضم لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

ووصف أرنولد الموسم الماضي بالكابوس، كما انتقد احتجاجات الجماهير التي شهدتها بعض مباريات الفريق، وأشهرها تأجيل مباراة يونايتد وليفربول في مايو 2021 بسبب الاحتجاجات على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وفي يناير 2020 تعرض نائب رئيس النادي التنفيذي السابق إد وودوارد لهجوم من الجماهير على منزله.

يذكر أن أرنولد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر في بداية فبراير 2022 عقب رحيل وودوارد.

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