البحر المتوسط - "سلامة اللاعبين أهم من الميداليات".. رفض مشاركة بطل مصر للكاراتيه في النهائي للإصابة

رفضت إدارة بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط مشاركة يوسف بدوي بطل الكاراتيه في نهائي وزن 84 كجم بسبب إصابة في الرأس.

وتأهل يوسف بدوي إلى نهائي منافسات وزن 84 كجم قبل أن تقرر إدارة بعثة مصر نقل اللاعب إلى المستشفى للخضوع لآشعة مقطعية.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

ودخل يوسف بدوي في حالة قيء وأخطر طبيب البعثة بشعوره بعدم اتزان بعد الإصابة.

ورفض هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خوض اللاعب للمباراة النهائية إلا بعد الخضوع للأشعة المقطعية والاطمئنان على حالته الصحية.

وشدد حطب في تصريحات للمركز الإعلامي: "مصر تهتم بأبنائها أولا وأخيرا وسلامتهم هي ما يعنينا في المقام الأول، صحة اللاعب وسلامته أهم من الميداليات".

ويتواجد بدوي حاليا في إحدى مستشفيات مدينة وهران للخضوع للآشعة والتي بناء عليها سيتحدد القرار النهائي.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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