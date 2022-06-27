ريكورد البرتغالية تكشف تفاصيل عرض الأهلي المغري لـ سواريش.. والمدرب يتحمل الشرط الجزائي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس

لم يستطع البرتغالي ريكاردو سواريش رفض عرض الأهلي المغري من الناحية المالية كما وصفت صحيفة ريكورد البرتغالية.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع المدير الفني البرتغالي لقيادة الفريق خلفا لبيتسو موسيماني.

وأشارت صحيفة ريكورد أن سواريش لم يستطع مقاومة عقد لمدة موسمين بقيمة ثلاثة ملايين يورو.

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ويغادر سواريش فريق جيل فيسنتي بعد موسم ناجح أنهاه في المركز الخامس بالدوري البرتغالي ليتأهل الفريق إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وكشفت الصحيفة البرتغالية أن عرض الأهلي لم يقبل المناقشة بالنسبة لسواريش ولمدة عامين.

وأوضح التقرير أن ذلك العرض المغري دفع المدير الفني لتحمل الشرط الجزائي في عقده مع جيل فيسنتي من جيبه الخاص.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد سواريش مع جيل فيسنتي ما يعادل 250 ألف يورو.

وفاز جيل فيسنتي تحت قيادة سواريش الموسم الماضي في 13 مباراة بينما تعادل 12 مرة وخسر 9 مرات في الدوري.

ويقود سواريش الفريق البرتغالي منذ نوفمبر 2020 وينتهي تعاقده في صيف الموسم المقبل 2023.

ويقود الأهلي في الفترة الحالية سامي قمصان كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيتسو موسيماني.

ورحل بيتسو موسيماني عن قيادة الأهلي يوم 13 يونيو الجاري وتم تعيين سامي قمصان كقائم بأعمال المدير الفني لحين تعيين الجهاز الفني الجديد.

موسيماني (57 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في آخر نسختين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري الموسم الماضي، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة قبل أسبوعين، مباراة كانت الأخيرة لـ موسيماني مع الأهلي إذ لم يعد لإدارته من على خط الملعب أبدا.

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