المصري يستأنف تدريباته الخميس استعدادا لـ كأس مصر

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 14:13

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو المصري بالهدف أمام مصر للمقاصة

يستأنف فريق المصري تحت قيادة حسام حسن تدريباته يوم الخميس استعدادا لمنافسات ثمن نهائي النسخة الحالية من كأس مصر.

وكان الفريق البورسعيدي قد تغلب على مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وقرر حسام حسن منح لاعبي الفريق راحة سلبية لثلاثة أيام عقب نهاية مباراة المقاصة.

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ويدخل المصري معسكرا مغلقا ببرج العرب مساء الخميس استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني.

ويلعب الفريق البورسعيدي ضد إيسترن كومباني في ثمن نهائي النسخة الحالية من كأس مصر.

ويستضيف استاد برج العرب مواجهة المصري ضد إيسترن كومباني في السادسة من مساء الخميس 7 من يوليو المقبل.

وكان المصري قد رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق المصري فوزه الثاني على التوالي في الدوري بعد سلسلة من التعثر في المباريات الأخيرة.

ويخوض الفريق البورسعيدي مباراته المقبلة في الدوري يوم 13 يوليو المقبل أمام فاركو.

ويتواجد فاركو في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.

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