بسيناريو قاتل.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الـ 32 في تاريخه

الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

وفاق سطيف - الترجي - الصور من موقع كاف

توج الترجي بالدوري التونسي للمرة الـ 32 في تاريخه بعد الفوز على اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة العاشرة من مجموعة التتويج.

الترجي توج باللقب بسيناريو دراماتيكي في الوقت القاتل.

وتعادل اتحاد المونستير منافس الترجي في مباراة أخرى مع الصفاقسي بهدفين لكل فريق.

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الترجي دخل المباراة برصيد 21 نقطة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة خلف اتحاد المونستير صاحب نفس العدد من النقاط ولكن مع التفوق في المواجهات المباشرة.

تقدم اتحاد بن قردان على الترجي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق فخر الدين بن عوجي بعد خطأ كبير من خط الدفاع.

وفي نفس التوقيت تقدم الصفاقسي على اتحاد المونستير بهدفين.

وأهدر محمد علي بن رمضان ركلة جزاء للترجي في الدقيقة الـ 40.

وفي المباراة الثانية قلص اتحاد المونستير الفارق في الدقيقة الـ 71 عن طريق أهولو، قبل أن يتعادل يوسف عبديلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

النتائج الحالية كانت تتوج المونستير باللقب حال استمرارها للنهاية.

وفي الدقيقة الـ 85 تعادل محمد علي بن حمودة للترجي برأسية في الدقيقة الـ 85 بهدف غير كافي للتتويج.

وسجل إلياس شتي هدفا قاتلا للترجي في الدقيقة الـ 97 بتسديدة غيرت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء ليحول اللقب نحو الترجي.

تتويج الترجي هو السادس على التوالي وللمرة الـ 32 في تاريخه، ليبتعد أكثر عن الإفريقي أقرب منافسيه والذي توج باللقب 13 مرة.

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