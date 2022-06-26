بسيناريو قاتل.. الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة الـ 32 في تاريخه

توج الترجي بالدوري التونسي للمرة الـ 32 في تاريخه بعد الفوز على اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة العاشرة من مجموعة التتويج.

الترجي توج باللقب بسيناريو دراماتيكي في الوقت القاتل.

وتعادل اتحاد المونستير منافس الترجي في مباراة أخرى مع الصفاقسي بهدفين لكل فريق.

الترجي دخل المباراة برصيد 21 نقطة في المركز الثاني برصيد 21 نقطة خلف اتحاد المونستير صاحب نفس العدد من النقاط ولكن مع التفوق في المواجهات المباشرة.

تقدم اتحاد بن قردان على الترجي بالهدف الأول في الدقيقة السادسة عن طريق فخر الدين بن عوجي بعد خطأ كبير من خط الدفاع.

⚽ | الدوري التونسي 🇹🇳 | هدف | فخر الدين العوجي يمنح التقدم سريعاً لاتحاد بن قردان أمام الترجي الرياضي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/ztXIhlMqxl — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

وفي نفس التوقيت تقدم الصفاقسي على اتحاد المونستير بهدفين.

وأهدر محمد علي بن رمضان ركلة جزاء للترجي في الدقيقة الـ 40.

وفي المباراة الثانية قلص اتحاد المونستير الفارق في الدقيقة الـ 71 عن طريق أهولو، قبل أن يتعادل يوسف عبديلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

النتائج الحالية كانت تتوج المونستير باللقب حال استمرارها للنهاية.

وفي الدقيقة الـ 85 تعادل محمد علي بن حمودة للترجي برأسية في الدقيقة الـ 85 بهدف غير كافي للتتويج.

⚽ | الدوري التونسي 🇹🇳 | هدف | الترجي الرياضي يتمكن من إدراك التعادل أمام اتحاد بن قردان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/srg3Pmn6Ms — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

وسجل إلياس شتي هدفا قاتلا للترجي في الدقيقة الـ 97 بتسديدة غيرت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء ليحول اللقب نحو الترجي.

⚽ | الدوري التونسي 🇹🇳 | هدف | الترجي الرياضي يسجل الهدف الثاني أمام اتحاد بن قردان في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني #قنوات_الكاس pic.twitter.com/DKqEZW2QqM — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 26, 2022

تتويج الترجي هو السادس على التوالي وللمرة الـ 32 في تاريخه، ليبتعد أكثر عن الإفريقي أقرب منافسيه والذي توج باللقب 13 مرة.

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