مدرب الأهلي - ريكاردو سواريش.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

يرى أن جوزيه مورينيو مثله الأعلى في التدريب، وكان أحد المرشحين لتدريب سانتوس البرازيلي الذي يبحث عن مدرب بطابع هجومي.

كان هذا أبرز ما قيل عن ريكاردو سواريش المدير الفني البرتغالي الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تولي تدريب الأهلي.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com عن اتفاق نهائي مع ريكاردو سواريش لتدريب الفريق خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. (طالع التفاصيل)

وقاد سواريش -47 عاما- فريق جيل فيسنتي البرتغالي والذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

فمن هو ريكاردو سواريش المدرب المنتظر لفريق الأهلي؟ هذا ما يقدمه لكم FilGoal.com.

بدأ ريكاردو سواريش مسيرته التدريبية مع فرق الدرجة الثانية والثالثة في البرتغال في 2007، ومر بعدة فرق إلى أن وصل لفريق فيزلا في 2015 واستمر معه أقل من عام قاد خلاله الفريق في 25 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات وخسر 6 مرات وتعادل في 11 مباراة.

ثم رحل من نادي فيزلا من أجل تولي تدريب فريق تشافيس في الدوري البرتغالي الممتاز والذي وقع معه على عقد مؤقت لنهاية الموسم.

وفي هذه الفترة قاد الفريق في 23 مباراة حقق خلالها الفوز 6 مرات، وخسر 10 مرات وتعادل في 7 مباريات.

وانتهى الموسم ورحل سواريش عن تدريب تشافيس، ثم انتقل إلى ديسبورتيفو أفيش الذي قاده في 9 مباريات فقط. ولم يحقق معه سوى الانتصار في مباراة واحدة فقط، وخسر 5 مرات وتعادل مرتين. ليترك الفريق وهو في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

المحطة التالية لـ ريكاردو سواريش كانت نادي أكاديميكا كويمبرا في دوري الدرجة الثانية وقاده في 20 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات وخسر 6 مرات وتعادل في 4.

ورحل سواريش عن الفريق بعدما فشل في قيادته للتأهل للدوري البرتغالي الممتاز. وتولى تدريب فريق كوفيليا في الدرجة الثانية أيضا لمدة 18 مباراة حقق خلالها الفوز 8 مرات وتعادل 4 مرات وخسر 6 مرات.

بداية الإثارة

كل ما جاء في السطور السابقة خطوات عادية يمر بها أي مدرب، وفيما نستعرضه معا في الأحداث المقبلة سنجد ما هو أكثر إثارة.

تولى سواريش تدريب فريق موريرنسي في 2019 وقضى مع الفريق أكثر من عام وقاده في 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 8 مباريات وخسر مثلها وتعادل 10 مرات.

ليرحل سواريش عن تدريب موريرنسي والسبب في ذلك هو عدم قدرته على قيادة الفريق لتحقيق أداء أفضل يرضي إدارة النادي ويحقق أهدافها.

وذكرت الصحافة البرتغالية أن الانفصال بين الطرفين لا علاقة له بالنتائج، ولكن بسبب الأداء الضعيف مقارنة بالاستثمارات التي تم ضخها في الفريق من قبل الإدارة والتي وصلت إلى مليوني دولار، وهي التي تهدف إلى الحصول على عائد مالي كبير من الفريق.

يبقى فقط الذكر أن سواريش مع موريرنسي قرر إجراء 9 تغييرات دفعة واحدة على التشكيل الأساسي للفريق.

وبعد مباراة حقق خلالها الفوز على بيلينينسيس بهدف، أجرى سواريش 9 تغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة باكوس فيريرا وانتهت بالتعادل 1-1.

وبسؤاله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن أسباب التغييرات الكثيرة رد قائلا: "نحن نفكر دائما في الفوز ونحترم خصومنا، وفيما يتعلق بالتغييرات فنحن ندير الفريق بشكل صحيح وأنا أختار اللاعبين الذين أعتبرهم هم الأفضل للمباراة".

من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش

رحل عن فريق موريرنسي وبعد 4 أيام فقط تولى تدريب جيل فيسنتي الذي كان يحتل وقتها المركز السابع عشر وقبل الأخير في الدوري البرتغالي بعد 7 جولات من انطلاق المسابقة.

وخلال مسيرته مع جيل فيسنتي توجد الكثير من المحطات سنتوقف عندها للحديث عنها بالتفصيل للتعرف أكثر على مدرب الأهلي الجديد.

سواريش وعد إدارة النادي وجمهور الفريق فور توليه المهمة الفنية أنه سيحاول مساعدة الفريق في تحقيق الاستقرار المطلوب لتحقيق النتائج الجيدة والتقدم في جدول الدوري البرتغالي.

وأن هدفه الأهم هو إصلاح مشاكل الفريق في أسرع وقت ممكن.

وفي أول حصة تدريبية له مع الفريق استمرت لمدة ساعة ونصف، بدأ سواريش تدريب اللاعبين بطريقة 3 ضد 3، و3 ضد 4، و2 ضد 4، و2 ضد 5، مؤكدا أن أحد أهدافه أيضا في النادي هو زيادة جودة اللاعبين من أجل تقديم كرة قدم إيجابية.

الحديث عن الحظ

في إحدى المباريات خسر جيل فيسنتي على أرضه أمام موريرنسي 2-1 وقال بعدها: "في بعض الأحيان لا توجد تفسيرات منطقية في كرة القدم، قبل هذه المباراة كنا ثالث أفضل دفاع في الدوري البرتغالي ونحن جيل فيسنتي ولسنا سبورتنج لشبونة أو بورتو أو بنفيكا أو حتى سبورتنج براجا، لا أحب الذهاب إلى الحديث عن الحظ وسوء الحظ".

ومن الحديث عن الحظ إلى الشكوى من الإجهاد وضغط المباريات.

واشتكى سواريش عقب خسارة فريقه أمام سبورتنج لشبونة من ضغط المباريات قائلا: "إنها المباراة الخامسة لنا في 13 يوما وهذا أمر صعب للغاية علينا".

وعقب الفوز على تونديلا بثلاثة أهداف دون رد في الدوري قال سواريش: "أعلم أننا لن نفوز دائما، وأننا سنواجه أوقاتا صعبة. ولكننا لن نستسلم أبدا في تقديم كرة قدم جيدة لأجل الجماهير التي تدفع التذاكر لمشاهدتنا أو لمن هم في المنازل".

أفضل مدرب

ريكاردو سواريش نجح في الحصول على جائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي لشهري يناير وفبراير الماضيين.

وفي شهر فبراير انتشرت الكثير من الأخبار عبر الصحافة البرازيلية عن ترشيح سواريش لتولي تدريب فريق سانتوس. وذلك نظرا لأن النادي البرازيلي يبحث عن مدرب أجنبي بصفات هجومية.

ليخرج سواريش بعدها بأسابيع قليلة ويؤكد أنه تلقى بالفعل العديد من العروض من أندية ذات أبعاد مالية كبيرة، لكنه رفضها جميعا لأنه يريد تحقيق الإنجاز الأوروبي مع جيل فيسنتي، بالإضافة إلى أنه لا يريد زعزعة استقرار الفريق في هذه المرحلة الهامة لتحقيق هدفه.

وبالفعل نجح سواريش في قيادة فريقه للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي وتحدث عن البطولة قائلا: "إنه تحد جذاب للغاية لي كمدرب وشاهدنا جميعا الإنجاز الذي حققه جوزيه مورينيو مع روما الذي أعتبره مثلي الأعلى".

وبنهاية الموسم قيم ريكاردو سواريش ما وصل له الفريق بدرجة 9 من 10 قائلا: "أنا وجيل فيسنتي مثل الجسد والروح".

علاقته مع الحكام

عوقب سواريش بالإيقاف لـ15 يوما وغرامة 2805 يورو من لجنة الانضباط بعد تصريحاته ضد التحكيم في مباراة باكوس فيريرا.

"هذا عار، أنت وصمة عار". هذا ما قاله سواريش وظهر في تقرير حكم المباراة وعوقب بسببه.

سواريش احتج مجددا على قرارات التحكيم بعد الهزيمة أمام سبورتنج لشبونة 4-1 وقال:

"كان هناك لقطة حاسمة في المباراة، لا يوجد شك بالنسبة لي في أحقيتنا بضربة جزاء".

"الحكم لم يحتسبها وكذلك حكم الفيديو، وكنا سنحصل على أفضلية لاعب آخر مع طرد الحارس أدان وفرصة لتسجيل التعادل ولكن هذا لم يحدث ووسع سبورتنج الفارق بعد ذلك".

"لدي شكوك أيضا حول ركلة جزاء سبورتنج الأولى، لا أستطيع أن أرى ما إذا كانت المخالفة داخل المنطقة".

"لا أستطيع أن أفهم كيف لا يرى الحكم اللعب، وكذلك حكم الفيديو، علينا أن نقبل الأخطاء ولكنها كانت ضربة قاسية للفريق".

لتكون محصلة إيقاف سواريش مع جيل فيسنتي بسبب الاعتراض على التحكيم مرتين خلال عامين.

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