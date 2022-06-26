دورة البحر المتوسط - فضيتان لـ مصر في الكاراتيه

حققت البعثة المصرية ميداليتين فضيتينن في الكاراتيه في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة في وهران بالجزائر.

وحققت ريم أحمد سلامة الميدالية الفضية الأولى لمصر في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 في لعبة الكاراتيه وزن تحت 50 كجم.

وتعرضت ريم للخسارة أمام الجزائرية سيليا ويكان في المباراة النهائية بنتيجة 5-0 لتحصل على المركز الثاني ولتحقق الميدالية الفضية.

وكانت ريم قد تغلبت على المغربية شيماء الحايتي في ربع النهائي قبل أن تهزم التركية سيراب أرابوجلو في نصف النهائي.

وحققت أحلام حمدي الميدالية الفضية الثانية بعد الخسارة في نهائي وزن 55 كجم أمام الجزائرية لويزة بوريش بنتيجة 4-1.

ووصلت أحلامللمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على حساب التركية توجبان ياكان بنتيجة 8-0 في دور نصف النهائي.

وارتفع رصيد مصر حتى الآن لأربعة ميداليات في الدورة كانت جميعها من الكاراتيه بواقع فضيتين وبرونزيتين.

وحصد عمرو علاء لاعب الكاراتيه الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 60 كجم.

بينما حقق أحمد أيمن لطفي برونزية منافسات تحت 76 كجم بعد انسحاب منافسه

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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